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Дуракам везет: машинист увидел спящего на путях человека и затормозил прямо над ним

ЧП случилось в Барановичах ночью 10 июля.




ЧП случилось ночью 10 июля на железнодорожной станции Барановичи-Северные. Мужчину, лежавшего на железнодорожных путях, на подъезде к станции заметил машинист поезда сообщением Гомель ‒ Гродно, сообщает «Наш край».

Сотрудник применил экстренное торможение, однако остановить поезд вовремя не удалось.

Тем не менее человек, лежавший на путях, не пострадал: первый вагон поезда остановился прямо над ним.

В отношении мужчины составлен административный протокол за нахождение в нетрезвом состоянии вблизи железной дороги.
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