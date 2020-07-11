











ЧП случилось ночью 10 июля на железнодорожной станции Барановичи-Северные. Мужчину, лежавшего на железнодорожных путях, на подъезде к станции заметил машинист поезда сообщением Гомель ‒ Гродно, сообщает «Наш край»





Сотрудник применил экстренное торможение, однако остановить поезд вовремя не удалось.





Тем не менее человек, лежавший на путях, не пострадал: первый вагон поезда остановился прямо над ним.





В отношении мужчины составлен административный протокол за нахождение в нетрезвом состоянии вблизи железной дороги.