



По информации проекта, в мире заражены 12 466 337 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 200,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 559 622 инфицированных, более 6,8 миллиона человек выздоровели.





Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превышает 3,1 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,8 миллиона человек), Индия (793,8 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (713,9 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (319,6 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.





Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 134 092 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.





8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, пишет lenta.ru



