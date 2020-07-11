В результате подготовительные работы над экранизацией книги Андрея Горвата «Радзіва Прудок» и книги Виктора Мартиновича «Сфагнум» приостановлены. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Священный Белавуд». TUT.BY узнал все подробности.





В начале июля 2020 года прошел тендер госзакупок, по результатам которого стало известно о будущих экранизациях.





Так, Министерство культуры заказало у студии «Первая Киновидеокомпания» три проекта: мини-сериал «Полчаса до весны» про музыканта Владимира Мулявина, экранизацию книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата и биографию борца Александра Медведя.





Студия «Демарш-фильм» получила право на экранизацию романа «Сфагнум» Виктора Мартиновича.





Это вызвало возмущение сценариста и продюсера Андрея Курейчика, который написал колонку на сайте Naviny.by.





По мнению Курейчика, сметы на производство фильмов оказались завышенными. Так, творческое объединение Bez Buslou Arts (Курейчик является одним из его основателей) попросило у государства 165 тысяч долларов.





— Мы единственные посчитали фильм по реальным ценам, которые существуют сейчас в Беларуси, — утверждает сценарист.





При этом победители тендера получили 830, 730, 466 и 262 тысячи долларов.









— Могу сказать: свыше 200 тысяч долларов начинаются тотальные приписки и «надувание» бюджета. Деньги выводят по-разному: через раздутые гонорары, технику по голливудским ценам, ипэшников, через завышенные выплаты по десяткам статей, через переоцененные декорации и реквизит, — писал в своей колонке Курейчик.





В итоге он подал жалобу в МАРТ через электронный кабинет сайта госзакупок.





— Аргументы те же, что я написал в статье, — прокомментировал он ситуацию TUT.BY. — Непрозрачность критериев, в комиссии нет профессионалов кино, отдача трех тендеров из четырех и 80% финансирования в одни руки приводит к доминирующему положению на рынке одной компании.





Жалобу на тендер «по производству фильма в игровой форме — дебютной работе режиссера-постановщика» (в нем победило «Радзіва Прудок») подписал композитор Дмитрий Фрига, управляющий творческим объединением Bez Buslou Arts.





В результате тендер был отменен из-за «утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг)».





Как прокомментировал эту ситуацию для TUT.BY Виктор Лабкович («Первая киновидеокомпания»), ему уже сообщили, что производство «Радзіва Прудок» заморожено на месяц до окончания проверки. Этим проектом он занимался последние три года.





Жалобу на тендер по производству фильма в игровой форме (в нем победил «Сфагнум») подписал директор Телевизионного продюсерского центра Владимир Беляев. Тендер был отменен с той же формулировкой — «утрата необходимости приобретения товаров (работ, услуг)».





При этом производство фильмов про Владимира Мулявина и Александра Медведя продолжится.





TUT.BY отправил запрос в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.





Роман Виктора Мартиновича «Сфагнум» вышел в 2013 году. Критики характеризовали его как «гангстерскую комедию». В месяц выхода роман стал лидером продаж в белорусской сети магазинов «Белкніга».





История книги «Радзіва Прудок» такая: Андрусь Горват работал дворником в Купаловском театре. Летом 2015-го Горват уволился из театра и уехал на ПМЖ в деревню Прудок. Его записи в фейсбуке, которые рассказывали о жизни в Прудке, стали собирать все большую аудиторию. Постепенно из них сложилась книга. Вышедшая в конце 2016 года, она вместе с козой Тетей и другими героями ворвалась в 2017-м в массовую культуру и побила рекорды по скорости продаж: за один день презентации допечатанного тиража разошлось 700 экземпляров, а общий тираж составил около 3 тысяч. В 2018 году по книге поставили спектакль в Купаловском театре.



