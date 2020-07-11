Instagram запретил контент о смене ориентации на гетеросексуальную





Instagram расширит перечень правил в отношении нетолерантных высказываний, включив туда запрет на публикации, продвигающие гетеросексуальность.

Социальная сеть Instagram начала блокировать контент, в котором упоминается лечение гомосексуализма. Об этом, в пятницу, 10 июля, пишет портал Dazed.





"Cеть не позволяет атаковать людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, поэтому обновляет политику, дабы запретить пропаганду услуг репаративной терапии", - заявила директор по общественной стратегии соцсети Тары Хопкинс.





Она же подчеркнула, что для внедрения нового механизма контроля за подобными публикациями потребуется время, поэтому запрещенные посты будут удаляться постепенно.





Под запрет в Instagram попадают в том числе отзывы об эффективности терапии гомосексуализма, а также посты с положительной оценкой и поддержкой практики.





Ранее Instagram запустил новые функции для управления комментариями, чтобы бороться с буллингом в соцсети.



