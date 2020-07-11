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Instagram запретил контент о смене ориентации на гетеросексуальную

Instagram запретил контент о лечении гомосексуализма


Instagram расширит перечень правил в отношении нетолерантных высказываний, включив туда запрет на публикации, продвигающие гетеросексуальность.
Социальная сеть Instagram начала блокировать контент, в котором упоминается лечение гомосексуализма. Об этом, в пятницу, 10 июля, пишет портал Dazed.

"Cеть не позволяет атаковать людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, поэтому обновляет политику, дабы запретить пропаганду услуг репаративной терапии", - заявила директор по общественной стратегии соцсети Тары Хопкинс.

Она же подчеркнула, что для внедрения нового механизма контроля за подобными публикациями потребуется время, поэтому запрещенные посты будут удаляться постепенно.

Под запрет в Instagram попадают в том числе отзывы об эффективности терапии гомосексуализма, а также посты с положительной оценкой и поддержкой практики.

Ранее Instagram запустил новые функции для управления комментариями, чтобы бороться с буллингом в соцсети.
korrespondent.net
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