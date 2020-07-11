В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек

Не менее 11 человек утонули на закрытом властями





Не менее 11 человек утонули на закрытом властями Египта пляже около Александрии. Об этом, в пятницу, 10 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал. Тот, в свою очередь, привел в качестве источника Центральное управление Александрии по туризму.





«Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка», — говорится в сообщении.





Известно, что пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса. Известно, что погибшие пришли на пляж рано утром, так как хотели избежать попадания к патрулям.





Также, сообщается, что местные жители ранее прозвали его «пляжем смерти». Такое название ему было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов на нем.



