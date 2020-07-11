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В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им удалось извлечь из воды уже шесть тел.

Не менее 11 человек утонули на закрытом властями

Не менее 11 человек утонули на закрытом властями Египта пляже около Александрии. Об этом, в пятницу, 10 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал. Тот, в свою очередь, привел в качестве источника Центральное управление Александрии по туризму. 

«Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка», — говорится в сообщении. 

Известно, что пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса. Известно, что погибшие пришли на пляж рано утром, так как хотели избежать попадания к патрулям.

Также, сообщается, что местные жители ранее прозвали его «пляжем смерти». Такое название ему было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов на нем.

В Египте из-за эпидемии коронавируса закрыты все пляжи, кроме отельных, пишет telegraf.by
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