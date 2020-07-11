ВОЗ: пандемию коронавируса все же можно взять под контроль





"Есть много примеров со всего мира, которые показали, что даже если вспышка COVID-19 очень сильна, ее можно взять под контроль", - заявил Гебрейесус на брифинге в пятницу.





При этом он отметил, что "только решительные действия в сочетании с единением народов и глобальной солидарностью могут повернуть пандемию COVID-19 вспять".





"(Для борьбы с COVID-19) нам необходимы лидерство, участие общественности и коллективная солидарность", - заключил Гебрейсус.



