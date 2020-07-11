В сообщении фонда отмечается, что население Земли ежегодно увеличивается на 82 млн человек. В мире каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка.









Эксперты DSW отмечают, что причиной продолжающегося роста народонаселения является большое количество нежелательных беременностей. По всему миру нежелательными являются две из каждых пяти беременностей. Эксперты отмечают, что исправить положение могли бы сексуальное просвещение и применение противозачаточных средств.





Особенно тяжелая ситуация, по данным DSW, сложилась в африканском регионе к югу от Сахары. Несмотря на сокращение рождаемости в этом регионе за последние годы, здесь на каждую женщину по-прежнему приходится 4,4 ребенка (в среднем по миру - 2,4 ребенка). В результате число жителей этого региона, согласно прогнозам ООН, к 2050 году возрастет с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.



