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Новые регистрационные номера стали выдавать в Беларуси

Новые регистрационные знаки с зелеными цифрами и буквами начали выдавать владельцам электромобилей в регистрационных подразделениях ГАИ областей страны и г. Минска,



Там отметили, что 1 июля вступили в силу изменения в СТБ 914-99 «Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств», утвержденные постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 12 декабря 2019 г. № 70. Новые регистрационные знаки предназначены для различных категорий электромобилей (легковые, грузовые автомобили, автобусы) и мототранспортных средств, приводимых в движение электрическим двигателем.

Замена ранее выданных номеров на электромобили будет проводиться по заявительному принципу. Участие в дорожном движении электромобилей со старыми регистрационными знаками, где буквы, цифры и окантовка черного цвета, не является нарушением, подчеркнули в ГАИ.

Накануне в Минске первые регистрационные знаки нового образца E001 AA-7 получил полностью электрический автомобиль Geely Geometry A. Впервые эту модель представили журналистам 10 марта в столице. Организаторы мероприятия сообщили, что из КНР к нам прибыли четыре таких авто. На заводе «БелДжи» остался один экземпляр с тем, чтобы провести всесторонние испытания, изучить спрос, конкурентные преимущества, а также проверить созданные в Беларуси условия использования электромобилей. Три других доставили в дилерские центры Минска.
minsknews.by
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