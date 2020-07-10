Супруга Ефремова готовится к худшему





На вопрос журналиста о том, "потянет" ли жена Ефремова Софья троих несовершеннолетних детей, Беркович отметила, что семья актера осознает, что может остаться одна.





"Старшей девочке 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей. Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают", - сказала собеседница издания.





Беркович добавила, что Ефремов "небогатый" человек, и все заработанное, по ее словам, он тратит на других.



