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Втюрин выступил с последним словом в суде

Планируется, что в понедельник остальные обвиняемые начнут выступать с последним словом в суде, если не будут принято другого решения.

 Основной фигурант уголовного дела о взятках при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин выступил с последним словом в суде.

фото: Белсат

Напомним, по данному уголовному делу, кроме Втюрина проходят еще 15 человек. Вчера государственное обвинение попросило для них наказание, самый большой для Втюрина – 14 лет лишения свободы

Это в разы больше, чем другим фигурантам. В пятницу 10 июля завершились судебные прения, и обвиняемые начали выступать с последним словом.

Как сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом суда, Втюрин выступал около пяти минут. Он заявил, что признает вину, раскаивается, попросил прощения у родных, а также у президента Беларуси. Собеседники агентства отметили, что "в словах Втюрина слышались слезы раскаяния".
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