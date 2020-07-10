Втюрин выступил с последним словом в суде
Планируется, что в понедельник остальные обвиняемые начнут выступать с последним словом в суде, если не будут принято другого решения.
Основной фигурант уголовного дела о взятках при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин выступил с последним словом в суде.
фото: Белсат
Напомним, по данному уголовному делу, кроме Втюрина проходят еще 15 человек. Вчера государственное обвинение попросило для них наказание, самый большой для Втюрина – 14 лет лишения свободы.
Это в разы больше, чем другим фигурантам. В пятницу 10 июля завершились судебные прения, и обвиняемые начали выступать с последним словом.
Как сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом суда, Втюрин выступал около пяти минут. Он заявил, что признает вину, раскаивается, попросил прощения у родных, а также у президента Беларуси. Собеседники агентства отметили, что "в словах Втюрина слышались слезы раскаяния".
21:13 10/07/2020
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