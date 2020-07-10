Основной фигурант уголовного дела о взятках при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин выступил с последним словом в суде.





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Это в разы больше, чем другим фигурантам. В пятницу 10 июля завершились судебные прения, и обвиняемые начали выступать с последним словом.





Как сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом суда, Втюрин выступал около пяти минут. Он заявил, что признает вину, раскаивается, попросил прощения у родных, а также у президента Беларуси. Собеседники агентства отметили, что "в словах Втюрина слышались слезы раскаяния".







