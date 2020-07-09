+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Россия возобновит международное авиасообщение с 15 июля

С 15 июля власти России начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж.

Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишут российские СМИ.

Такое решение власти приняли из-за того, что уже продолжительное время в России наблюдается улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией.

В первую очередь Россия возобновит авиасообщение с теми странами, в которых заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Показатель будут рассчитывать каждые 2 недели.

При этом прирост числа заразившихся в таких государствах не должен превышать 1 % в сутки.

Если основываться на данных ВОЗ, то Беларусь в список этих стран не попадёт.

Отмечается, что авиасообщение будет возобновляться по принципу взаимности. Стороны проведут переговоры, в ходе которых будет принято решение, пишет belnovosti.by

Иностранцы, прибывшие в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, будут отправлены на карантин до получения отрицательного теста на COVID-19.

Днём ранее в России заявляли о готовности возобновить авиасообщение со странами СНГ в августе 2020 года. 

Дата открытия границ с Европой остается неясной – об этом рассказал президент России Владимир Путин 6 июля на рабочей встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

По словам президента, множество самолётов сейчас в России стоит «на приколе», экипажи также сидят без дела.

«Непонятно, что будут делать наши партнёры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — сказал Путин.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]