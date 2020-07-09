Россия возобновит международное авиасообщение с 15 июля

Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишут российские СМИ.





Такое решение власти приняли из-за того, что уже продолжительное время в России наблюдается улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией.





В первую очередь Россия возобновит авиасообщение с теми странами, в которых заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Показатель будут рассчитывать каждые 2 недели.





При этом прирост числа заразившихся в таких государствах не должен превышать 1 % в сутки.





Если основываться на данных ВОЗ, то Беларусь в список этих стран не попадёт.





Отмечается, что авиасообщение будет возобновляться по принципу взаимности. Стороны проведут переговоры, в ходе которых будет принято решение, пишет belnovosti.by





Иностранцы, прибывшие в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, будут отправлены на карантин до получения отрицательного теста на COVID-19.





Днём ранее в России заявляли о готовности возобновить авиасообщение со странами СНГ в августе 2020 года.





Дата открытия границ с Европой остается неясной – об этом рассказал президент России Владимир Путин 6 июля на рабочей встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.









«Непонятно, что будут делать наши партнёры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — сказал Путин.



