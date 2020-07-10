В Беларуси снова мор рыбы: в Днепро-Бугском канале нет кислорода, в Берестовице в реку попали стоки. В Немане, где в середине июня массово гибла рыба, ситуация стабилизировалась – теперь мор фиксируют в других водоемах





В Дрогичинском районе несколько дней чистят Днепро-Бугский канал от мертвой рыбы. По предварительным подсчетам районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, погибло более 1000 особей рыб. Рыбаки в соцсетях пишут, что встречались экземпляры на пару десятков килограммов! В районе деревни Новоселки работают сотрудники рыбхоза, госинспекции, райисполкома, Следственного комитета. Взяли воду на анализ, чтобы исключить химическое загрязнение водоема. Результаты будут готовы через несколько дней.









- Предварительно уже известно, что ядохимикатов в пробое не обнаружено. Причиной массовой гибели рыбы стало снижение уровня кислорода. Это вызвано погодными условиями: мелиоративные каналы затопило дождями, и вода с низким содержанием кислорода попала в Днепро-Бугский канал, - комментируют в Дрогичинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.





Незадолго до экологической катастрофы по Брестчине действительно прошлись сильные ливни. В Малоритском, Кобринском районах ураганный ветер перед грозой уложил не одну сотню гектаров леса. Но никто не предполагал, что непогода нанесет еще и такой ущерб в виде мора рыбы.





А вот в Берестовицком районе Гродненской области рыба погибла по вине человека. И виновные будут отвечать по Уголовному кодексу. Там в районе деревень Поплавцы и Иодичи кто-то слил в реку Берестянку стоки.





- Результаты лабораторных исследований проб воды из нескольких мест в районе канализационной насосной станции Берестовицкого ЖКХ показали, что содержание в них химических и иных веществ превышало нормативы предельно-допустимых концентраций, - комментируют в прокуратуре Гродненской области.





Ущерб природе, вызванный загрязнением реки, оценили более чем в 53 тысячи рублей. Прокурор Берестовицкого района Алла Кузьма возбудила уголовное делопо ч.2 ст.272 УК РБ – «Загрязнение либо засорение вод». По этой статье могут наказать исправительными работами, ограничением или лишение свободы на срок до 3 лет. Расследованием занимается Следственный комитет.



