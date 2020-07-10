Обращение подписали представительницы движения Алла Берналь и Елена Кузьмина.





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В заявлении отмечается, что власти внесли незначительные изменения в антинаркотическое законодательство, а вопрос помилования осужденных по статье 328 Уголовного кодекса «до сих пор повис в воздухе». Также остается проблема ресоциализации и трудоустройства бывших узников, так как большинство предприятий просто не хотят брать таких людей на работу.





Движение «Матери 328» напоминают о своих главных требованиях:





создание независимой комиссии из представителей власти, депутатов, правозащитников, независимых экспертов;

пересмотр дел осужденных по ст. 328;

встреча с Александром Лукашенко.

«На основании всего изложенного заявляем, что матери объявляют очередную, санкционированную голодовку до удовлетворения наших требований. Дата начала акции 16 июля 2020 года», – отмечается в заявлении.











