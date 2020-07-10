«Матери 328» обещают начать голодовку с 16 июля. Антинаркотический закон «до сих пор повис в воздухе»
Активистки движения «Матери 328» подготовили открытое обращение ко «всем структурам власти Республики Беларусь», где обещают начать голодовку с 16 июля.
Обращение подписали представительницы движения Алла Берналь и Елена Кузьмина.
фото носит иллюстрационный характер, realt.by
В заявлении отмечается, что власти внесли незначительные изменения в антинаркотическое законодательство, а вопрос помилования осужденных по статье 328 Уголовного кодекса «до сих пор повис в воздухе». Также остается проблема ресоциализации и трудоустройства бывших узников, так как большинство предприятий просто не хотят брать таких людей на работу.
Движение «Матери 328» напоминают о своих главных требованиях:
создание независимой комиссии из представителей власти, депутатов, правозащитников, независимых экспертов;
пересмотр дел осужденных по ст. 328;
встреча с Александром Лукашенко.
«На основании всего изложенного заявляем, что матери объявляют очередную, санкционированную голодовку до удовлетворения наших требований. Дата начала акции 16 июля 2020 года», – отмечается в заявлении.
ИИ/АА belsat.eu
20:00 10/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение