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Таким образом, власти Нидерланды поддержат индивидуальные жалобы ранее обратившихся в ЕСПЧ родственников погибших.





"Обеспечение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 и их родственников является приоритетом работы правительства", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.





Голландия ранее возлагала на Россию ответственность за крушение самолета. Так называемая государственная жалоба должна привести к тому, что информация, имеющаяся у Нидерландов по этому делу, также станет доступной для исков ближайших родственников.





Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал это решение странным. "Весьма странная инициатива во всех отношениях: не завершено следствие - это раз, нет судебных решений национального уровня - это два, и, наконец, при чем здесь ЕСПЧ?", - цитирует его Интерфакс.





Крушение "Боинга-777" произошло над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 авикомпании Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.





Самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, заявила год назад следственная группа, в которую входят представители пяти стран. Россия последовательно отвергает причастность российских военных к крушению самолета.



