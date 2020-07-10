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Выдают 20 талонов в день. Как можно записаться на тесты на коронавирус, и сколько они стоят

Сделать экспресс-тест на COVID-19 предлагают минчанам 8-я и 28-я городские поликлиники

Выдают 20 талонов в день. Как можно записаться на тесты на коронавирус, и сколько они стоят
Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Услуга по платному экспресс-тестированию на наличие антител к коронавирусной инфекции проводится у них с 9 июля.

В 28-й городской поликлинике предварительная запись ведется по телефону платных услуг 380-02-29 с 8:00 до 12:00 с понедельника по пятницу. В 8-й поликлинике записаться на анализ можно по телефону кассы 268-13-28 или через сайт talon.by. Обратите внимание, что через Интернет взять талон могут только те минчане, кто прикреплен к этому учреждению по месту жительства. Ежедневно выделяют 20 талонов на день: 10 — на записывающихся по телефону и 10 — в Интернете. Никакой особой подготовки этот анализ не требует: принимать пищу можно как до него, так и после. Речь идет о взятии крови из вены. При себе обязательно иметь паспорт.

За тестирование в 28-й городской поликлинике нужно заплатить 21 руб. 72 коп. Плюс при желании доплатить за услугу — получить результат на электронную почту — 1 руб. 20 коп.

В 8-й городской поликлинике стоимость теста составляет 17 руб. 62 коп. для граждан Беларуси и 23 руб. 65 коп. для иностранцев.

В справочной службе 8-й поликлиники сегодня, 10 июля, уточнили, что талоны на экспресс-тесты уже расписаны на понедельник и вторник, 13 и 14 июля. Однако специалист на том конце провода посоветовала не расстраиваться: поликлиника планирует постоянно их докупать. Кроме того, она предположила, что в ближайшее время другие учреждения здравоохранения Минска тоже смогут оказывать услугу экспресс-тестирования на COVID-19.
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