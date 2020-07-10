Дмитрий Колдун решил долечиваться дома





Первый тест показал сомнительный результат, но второй уже был отрицательным. В течение трех дней врачи делали все возможное, чтобы спасти звезду. И вот теперь Дмитрий пошел на поправку.

– Я сдал все необходимые анализы, – рассказал Дмитрий. – Те симптомы, с которыми я поступил в больницу, прошли. Высокой температуры нет. Сейчас я практически здоров. Но врачи будут брать еще повторные мазки на коронавирус. Потому что эта инфекция очень коварная. Но сейчас состояние мое стабильное, хорошее.









Долечиваться Колдун решил дома – в кругу своей семьи. За время нахождения в больнице он соскучился по жене и ребенку, пишет sobesednik.ru





– Меня отпустили на самоизоляцию, – продолжает Дмитрий. – Выписали рецепты, буду продолжать лечение амбулаторно. В больнице в таком состоянии можно не находиться. Спасибо всем врачам, которые мне помогли.



