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Дмитрий Колдун решил долечиваться дома

Несколько дней назад певец Дмитрий Колдун был госпитализирован в одну из минских больниц с высокой температурой. Медики обнаружили у звезды «признаки выраженной интоксикации неясного генеза». Изначально у Колдуна заподозрили коронавирус.

 

Первый тест показал сомнительный результат, но второй уже был отрицательным. В течение трех дней врачи делали все возможное, чтобы спасти звезду. И вот теперь Дмитрий пошел на поправку. 
– Я сдал все необходимые анализы, – рассказал Дмитрий. – Те симптомы, с которыми я поступил в больницу, прошли. Высокой температуры нет. Сейчас я практически здоров. Но врачи будут брать еще повторные мазки на коронавирус. Потому что эта инфекция очень коварная. Но сейчас состояние мое стабильное, хорошее. 


Долечиваться Колдун решил дома – в кругу своей семьи. За время нахождения в больнице он соскучился по жене и ребенку, пишет sobesednik.ru

– Меня отпустили на самоизоляцию, – продолжает Дмитрий. – Выписали рецепты, буду продолжать лечение амбулаторно. В больнице в таком состоянии можно не находиться. Спасибо всем врачам, которые мне помогли.
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