В Сети появилось видео, на котором младший, незаконнорожденный сын Александра Лукашенко Коля был замечен в винном зале скандального ресторана «Лебяжий» на Ратомской, 2.













Автор ролика — минчанка Екатерина Титова, короткое видео она разместила в своем Instagram. Правда, сейчас этого видео на ее странице уже нет.





Тut.by связался с ней, чтобы уточнить детали. Собеседница рассказала, что в ресторане она была вечером в среду, 8 июля. Тогда же и сняла видео.





— На 80% у меня нет сомнений, что это был Николай Лукашенко. Немного позже мы компанией вышли пройтись вокруг ресторана и увидели его поближе, он стоял на террасе. Но я не думала, что он стал таким взрослым! Все помнят его маленьким мальчиком, но он выглядел как 19-летний парень (Николаю 31 августа исполнится 16 лет. — Прим. ред.) и беседовал со взрослыми мужчинами.





Екатерина говорит, о том, что в «Лебяжьем» высокопоставленные гости, можно было догадаться по перекрытому подъезду к заведению. Гостям пришлось припарковываться немного дальше и пройти около 700 метров. Недалеко от ресторана работали сотрудники специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела».





— Если бы этих машин не было, мы бы и не подумали, что это Николай Лукашенко. На удивление в заведении не было усиленной охраны, никаких мер. Мы себя чувствовали максимально комфортно. Не было такого, что приехал сын президента и всех обыскали или куда-то не пускали. Весь ресторан был в нашем распоряжении: если бы мы захотели, наверное, смогли бы зайти в эту винную комнату (где на видео находится Николай. — Прим. ред.), мы просто опешили и не сообразили.









Журналисты связались еще с одной гостьей ресторана, которая также подтвердила, что видела Колю Лукашенко на террасе (в тот день веранда не работала, была плохая погода).





Начальник отдела маркетинга ресторана «Лебяжий» на вопрос, был ли у них в гостях 8 июля Коля Лукашенко, ответил, что подтвердить эту информацию не может.





— Наверняка мы бы знали об этом, но таких гостей не видели. Что это за видео и какой оно давности, я не знаю.





Связаться с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт и подтвердить эту информацию журналистам не удалось.



