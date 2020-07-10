Колю Лукашенко заметили в винном зале ресторана "Лебяжий". Без папы
Что делал 15-летний подросток в винном зале ресторана?
В Сети появилось видео, на котором младший, незаконнорожденный сын Александра Лукашенко Коля был замечен в винном зале скандального ресторана «Лебяжий» на Ратомской, 2.
Автор ролика — минчанка Екатерина Титова, короткое видео она разместила в своем Instagram. Правда, сейчас этого видео на ее странице уже нет.
Тut.by связался с ней, чтобы уточнить детали. Собеседница рассказала, что в ресторане она была вечером в среду, 8 июля. Тогда же и сняла видео.
— На 80% у меня нет сомнений, что это был Николай Лукашенко. Немного позже мы компанией вышли пройтись вокруг ресторана и увидели его поближе, он стоял на террасе. Но я не думала, что он стал таким взрослым! Все помнят его маленьким мальчиком, но он выглядел как 19-летний парень (Николаю 31 августа исполнится 16 лет. — Прим. ред.) и беседовал со взрослыми мужчинами.
Екатерина говорит, о том, что в «Лебяжьем» высокопоставленные гости, можно было догадаться по перекрытому подъезду к заведению. Гостям пришлось припарковываться немного дальше и пройти около 700 метров. Недалеко от ресторана работали сотрудники специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела».
— Если бы этих машин не было, мы бы и не подумали, что это Николай Лукашенко. На удивление в заведении не было усиленной охраны, никаких мер. Мы себя чувствовали максимально комфортно. Не было такого, что приехал сын президента и всех обыскали или куда-то не пускали. Весь ресторан был в нашем распоряжении: если бы мы захотели, наверное, смогли бы зайти в эту винную комнату (где на видео находится Николай. — Прим. ред.), мы просто опешили и не сообразили.
Журналисты связались еще с одной гостьей ресторана, которая также подтвердила, что видела Колю Лукашенко на террасе (в тот день веранда не работала, была плохая погода).
Начальник отдела маркетинга ресторана «Лебяжий» на вопрос, был ли у них в гостях 8 июля Коля Лукашенко, ответил, что подтвердить эту информацию не может.
— Наверняка мы бы знали об этом, но таких гостей не видели. Что это за видео и какой оно давности, я не знаю.
Связаться с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт и подтвердить эту информацию журналистам не удалось.
Ресторан на Ратомской, 2, открылся в январе 2020 года. Еще на этапе стройки он попал в скандал из-за того, что его строительство на берегу пруда заказника «Лебяжий» узаконил уже постфактум своим указом Лукашенко. Более того, он лично приезжал на его открытие.
17:07 10/07/2020
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