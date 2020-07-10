Массовый сбой по всему миру в популярных приложениях

В число практически одновременно переставших работать приложений вошли: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music.





На проблемы в работе Viber пожаловались более 600 человек по всему миру. У 71% пользователей не было соединения, 24% — не могли авторизоваться и у 4% не получалось отправить сообщения. Почти аналогичные проблемы были и у пользователей Tinder.





В Instagram 66% пожаловавшихся не могли обновить новостную ленту.





В настоящее время причины массового сбоя в приложениях не установлены.



