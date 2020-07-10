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Массовый сбой по всему миру в популярных приложениях

Ряд популярный приложений перестали работать на гаджетах по всему миру. Сбои зафиксировал сервис Downdetector.

В число практически одновременно переставших работать приложений вошли: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music.

На проблемы в работе Viber пожаловались более 600 человек по всему миру. У 71% пользователей не было соединения, 24% — не могли авторизоваться и у 4% не получалось отправить сообщения. Почти аналогичные проблемы были и у пользователей Tinder.

В Instagram 66% пожаловавшихся не могли обновить новостную ленту.

В настоящее время причины массового сбоя в приложениях не установлены.
Источник: gazeta.ru
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