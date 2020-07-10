



Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Беларуси с начала пандемии составило 64 604 инфицированных (+193 за сутки).





Из них умерли 454 пациента.





Выздоровели и выписаны 54 254 пациента.





Цтверждается, что за последние сутки проведено еще 12 043 теста на коронавирус. За все время пандемии - 1 111 614 исследований.



