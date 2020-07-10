COVID-19: Минздрав отыскал 193 новых заразившихся и еще 5 человек умерло
Минздрав сообщил об официальной ситуации с коронавирусом в Беларуси на пятницу, 10 июля.
Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Беларуси с начала пандемии составило 64 604 инфицированных (+193 за сутки).
Из них умерли 454 пациента.
Выздоровели и выписаны 54 254 пациента.
Цтверждается, что за последние сутки проведено еще 12 043 теста на коронавирус. За все время пандемии - 1 111 614 исследований.
"Белорусский партизан"
14:51 10/07/2020
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