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В Житковичском районе родители убили двоих новорожденных детей

В Житковичском районе 37-летняя мать вместе с 36-летним сожителем убили двух своих новорожденных детей.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в период с 2014 по 2015 годы мать организовала, а отец непосредственно убил двух детей.

Выяснилось, что мужчина был не раз судим за кражи, оба любили выпить. Помимо погибших детей, в семье было еще четыре несовершеннолетних ребенка. В мае 2012 года семью поставили на учет в СОП, а спустя три года, в 2015 году, это решение отменили.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд. Женщину будут судить за организацию убийства, мужчину — за убийство.

Наказаны будут и должностные лица сельисполкома и амбулатории, их привлекли к дисциплинарной ответственности. Директора детского сада-средней школы освободили от должности.
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