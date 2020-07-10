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Правоохранители задержали 32 участников "воровской сходки" в Лиде

Правоохранители предотвратили попытку проведения встречи представителей криминала с целью "назначить смотрящих", сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Правоохранители задержали 32 участников "воровской сходки" в Лиде
Павел Алексеевич (Паштет)
"ГУБОПиК разогнал "сходку" уголовных авторитетов во главе с "вором в законе" Александром Кушнеровым. Спецоперация прошла днем 9 июля в Лиде. Возле местного озера оперативники по борьбе с оргпреступностью МВД и бойцы СОБРа задержали 32 человека", - рассказала Чемоданова.

"Причина собрания – передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Кушнерова "укрепить позиции" в Гродненской области. На встрече планировалось "назначить смотрящих" за некоторыми городами Гродненской области, в том числе за Лидой", - добавила представитель МВД.

Участники собрания являются представителями уголовной среды различных городов Беларуси, их возраст от 22 до 60 лет. Большинство из них привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.

Это первая попытка представителей криминального мира организовать "сходку" в текущем году, отметила Чемоданова. Оперативники предполагают, что она связана с освобождением из мест лишения свободы другого "вора в законе" Павла Алексеевича по кличке "Паштет", который является противником Кушнерова, известного в уголовной среде как "Куша".

В прошлом году ГУБОПиК пресекал подобные собрания в Лиде, Бобруйске, Минске и Полоцком районе.
Интерфакс
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