"ГУБОПиК разогнал "сходку" уголовных авторитетов во главе с "вором в законе" Александром Кушнеровым. Спецоперация прошла днем 9 июля в Лиде. Возле местного озера оперативники по борьбе с оргпреступностью МВД и бойцы СОБРа задержали 32 человека", - рассказала Чемоданова.





"Причина собрания – передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Кушнерова "укрепить позиции" в Гродненской области. На встрече планировалось "назначить смотрящих" за некоторыми городами Гродненской области, в том числе за Лидой", - добавила представитель МВД.





Участники собрания являются представителями уголовной среды различных городов Беларуси, их возраст от 22 до 60 лет. Большинство из них привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.





Это первая попытка представителей криминального мира организовать "сходку" в текущем году, отметила Чемоданова. Оперативники предполагают, что она связана с освобождением из мест лишения свободы другого "вора в законе" Павла Алексеевича по кличке "Паштет", который является противником Кушнерова, известного в уголовной среде как "Куша".





В прошлом году ГУБОПиК пресекал подобные собрания в Лиде, Бобруйске, Минске и Полоцком районе.