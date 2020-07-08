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Расширен перечень стран, по возвращению из которых не требуется самоизоляция

Минздрав исключил 12 государств из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.



"По состоянию на 08.07.2020 из перечня дополнительно исключены следующие страны: Алжирская Народная Демократическая Республика, Княжество Андорра, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Кипр, Республика Куба, Ливанская Республика, Республика Маврикий, Малайзия, Новая Зеландия, Республика Сан-Марино, Королевство Тайланд, Тунисская Республика", - говорится в сообщении министерства.

Таким образом, по состоянию на 8 июля в перечне стран, в которых регистрируются случаи заболевания коронавирусом, остается 106 государств, включая Российскую Федерацию и Украину.

Лица, прибывшие из стран, не названных в перечне, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь. Также, добавили в Минздраве, не требуется дальнейшее нахождение в самоизоляции лиц, прибывших в Республику Беларусь из стран, исключенных из перечня.
Интерфакс
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