На “Славянском базаре” запретили дарить цветы артистам









Прийти на концерт с цветами по-прежнему можно — отбирать их на входе в зал никто не будет. Но возможности вручить их артистам не будет. Вместо этого организаторы фестиваля запускают акцию “Букет добра”.





— Будет открыт благотворительный счет. На него можно будет пожертвовать деньги, приготовленные на цветы артистам. Эти средства затем будут направлены на помощь детям, — рассказал директор фестиваля Глеб Лапицкий.





XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдёт с 16 по 19 июля 2020 года. Как обычно, будет конкурс и россыпь эстрадных концертов.