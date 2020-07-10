На “Славянском базаре” запретили дарить цветы артистам
На “Славянском базаре в Витебске” в 2020 году нельзя будет дарить артистам цветы. Служба безопасности, которая будет работать на концертах в Летнем амфитеатре, полностью перекроет зрителям доступ к сцене. Такие меры предосторожности вводятся из-за сложной эпидемиологической ситуации, пишет газета “Витьбичи”.
Прийти на концерт с цветами по-прежнему можно — отбирать их на входе в зал никто не будет. Но возможности вручить их артистам не будет. Вместо этого организаторы фестиваля запускают акцию “Букет добра”.
— Будет открыт благотворительный счет. На него можно будет пожертвовать деньги, приготовленные на цветы артистам. Эти средства затем будут направлены на помощь детям, — рассказал директор фестиваля Глеб Лапицкий.
XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдёт с 16 по 19 июля 2020 года. Как обычно, будет конкурс и россыпь эстрадных концертов.
13:20 10/07/2020
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