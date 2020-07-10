Виктора Бабарико. Я не участвую в уголовном процессе - там работают более компетентные в сфере уголовного права коллеги. Но даже глядя на происходящее со стороны, у меня, как у адвоката, возникает довольно много вопросов по сюжету неудавшегося разоблачения, - Максим Знак в своем Фейсбуке. "Ссылка на Сократа не помогла и всё же придётся немного прокомментировать. Я - адвокат. Я не участвую в уголовном процессе - там работают более компетентные в сфере уголовного права коллеги. Но даже глядя на происходящее со стороны, у меня, как у адвоката, возникает довольно много вопросов по сюжету неудавшегося разоблачения, - пишет в своем Фейсбуке.









Чтобы не читать мой нудный перечень вопросов, достаточно посмотреть хоть на несколько из тысячи комментариев, оставленных на форумах. Самые популярные «спасибо за сюжет, теперь видно, что ничего нет» и «я правильно понимаю, что за 4 года тотальной слежки из доказательств – только слова и только после ареста?».





Что я думаю по поводу ролика? Я уверен, что подло – говорить о человеке гадости, когда он заведомо не может ничего сказать в свое оправдание.





Я предполагаю, что суть ролика в реплике, которую безапелляционно вставляет журналист: «Хотел стать кандидатом на пост главы государства и при этом брал деньги у своих подчинённых!». И ещё в одной, в конце сюжета, предельно циничной: «Сам же Виктор Бабарико не нашёл, что ответить на предъявленные обвинения, а ведь до этого не раз заявлял о своей законопослушности и неподкупности».





Можно подумать, что уже прошёл суд, Виктор Бабарико признан виновным, и не отрицал полученных обвинений? Можно подумать, что следствие завершено, обвиняемый ознакомился с материалами, и промолчал?

Нет.





Тогда почему в нарушение Конституции, Уголовно-процессуального кодекса и Международного пакта о гражданских и политических правах вновь в СМИ и органами следствия делаются заявления о его виновности?





Почему адвокаты Виктора Бабарико не могут комментировать следствие под угрозой уголовного преследования и лишения лицензии, а следствие может публично выдвигать все новые неподтвержденные обвинения, передавать материалы следственных действий в прессу, и в самые нужные моменты снимать новые серии увлекательных фильмов для электората?





Об обвинениях, кстати, штаб В.Бабарико, в том числе, и я, узнаем как и все остальные – из СМИ: "сверхсекретная" информация о статьях, по которым предъявлено обвинение, была размещена в свободном доступе в Мингорсуде.





Там было 3 статьи Уголовного кодекса– 235 (отмывание доходов), 243 (уклонение от уплаты налогов), 431 (дача взятки). Ранее в СМИ оглашалась еще ст. 285 УК (создание преступной организации). Так что же именно вменяется в вину Виктору Бабарико? Как видно из сюжета, пока определенности нет.





Никто из адвокатов подробно не комментировал предыдущие «разоблачения» от ОНТ – их сущность довольно быстро разобрали пользователи в Facebook: оказываается и документы перепутаны, и доходов у озвученных иностранных фирм особо не было, да и деятельность их была прекращена очень много лет назад. Но на вчерашний сюжет стоит посмотреть подробнее, посольку, видимо, это подготовка к следующему витку избирательной кампании.





Кроме адвокатов и следователей никто (возможно, за исключением журналистов, чиновников и еще какого-то неопределенного круга лиц) не видел обвинения, предъявленного Виктору Бабарико. Однако я вижу, что на прошлой неделе была опубликована информация, что адвокаты подали жалобу на содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.





Очевидно, что из всех данных, указанных в ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса, в постановлении мог отсутствовать только один сущностный пункт (другие являются формальными): «описание инкриминируемого обвиняемому преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со статьей 89 УПК».





Получается, что несмотря на “неопровержимые” доказательства, видимо, до сих пор чётко не сформулировано обвинение, не сказано, что конкретно и когда совершил Виктор Бабарико. Однако, как мы видим из сюжета, уже проводятся некие очные ставки (и их транслируют по телевидению!). Зачем? Почему до суда? Почему даже до регистрации в качестве кандидата в президенты? Ответ понятен.





В конце сюжета ведущий неожиданно заявляет, что Виктор Бабарико якобы получил от своего зама в 2019 году 350 000 долларов США. Вот, видимо, и отгадка! Вот и появляется вероятный, и давно спрогнозированный аналитиками “неучтенный доход”, который может послужить основанием для нергистрации кандидата с учетом расхождения данных с данными поданной декларации. Однако стоит сразу придумывать другую причину: с этой картинка не клеится.





Дело в том, что сам сюжет соткан из противоречий. Даже не буду сейчас заострять внимание на том, что мы не слышим заданных вопросов, не слышим полных ответов и не понимаем их контекста, не слышим реакции защиты. Мы не видим никаких оперативных съемок, и понимаем, что несмотря на “расследование с 2016 года”, все показанные сюжеты относятся к периоду содержания лиц под стражей.





Нам предлагают нарезку разрозненных видео- и аудиоклипов (причем “показания” зачитываются голосом диктора), связанных между собой, возможно, только замыслом и комментарием ведущего. Но даже если бы это всё это было бы рассказано единогласно всеми без исключения обвиняемыми (их более 20 человек), картина получается очень-очень странная.





Во-первых, те самые “незакдекларированные” 350 000 долларов дохода, упомятунтого в конце сюжета, при полном прослушивании ролика превращаются в неизестную и гораздо менее значительную величину.





В начале сюжета Георгий Бадей рассказывает, что в год им, якобы, передавалось Виктору Бабарико “порядка” 250-350 000 долларов, причем как следует из дальнейших показаний, деньги он “не пересчитывал”, а потом, в этот день или через день, забирал обратно в конверте “свою долю” (неясно какую).









Дальнейшие показания других свидетелей, которые по задумке авторов, говорят о той же истории (хотя они упоминают о возможности зарабатывать прибыль от деятельности компании, а не о получении взяток), рассказывают о некоем предприятии, прибыль в котором должна была делиться между 7 людьми, причем Виктору Бабарико, якобы, причиталось, 25%, а Георгия Бадея в списке и вовсе не было (то есть, часть “конверта” не входила в делимые 100%).





Еще сложнее картина становится, когда Д.Кузьмич говорит о том, что ему причиталось 10% от дохода и было получено 10000-15000 долларов в год. Соответственно, если 10 000 – это 10%, то 25% - это получится 25000 долларов, предполагаемого “дохода” В.Бабарико.





Незначительная, с учетом заявленного в декларации дохода, и очень неясная величина, особенно в условиях, когда никакого суда не было, и никаких признательных показаний от Виктора Бабарико, как мы слышим, тоже.





Во-вторых, рассказ о разделе прибыли между «учредителями» заставляет задуматься о том, что вообще обсуждается на видео. Уже не первый раз в сюжетах ОНТ вспоминается Валерий Владимирович Селявко – которому, якобы, причиталось 25% от деятельности совместного предприятия.





Как следует из информации, размещенной на сайте ОАО «Белгазпромбанк», В.В. Селявко скончался 7 ноября 2011 года, почти 9 лет назад. О событиях какого периода и по какому поводу рассказывают те, кого показывают в сюжете?





В-четвертых, чем подтверждаются неоднократно озвученные обвинения в отмывании денег? Где теневая империя и «прачечная»? Где иностранные банки и «кукловоды»? Где 430 или 640 миллионов отмытых долларов? В сюжете говорится о перечислении дивидендов (то есть абсолютно легальных и чистых денег, с которых уплачены все налоги) из Беларуси на счета иностранных учредителей. Каким образом можно отмывать легальные деньги?





В-пятых, с уклонением от уплаты налогов тоже не совсем ясно – если, как можно судить из сюжета, уклонение проявлялось в неуплате подоходного налога физическими лицами-бенефициарами, то какое отношение к происходящему имеют задержанные помощники и друзья Виктора Бабарико?





В-шестых, откуда в сюжете возникла новая статья обвинения – 430 УК – получение взятки? Ее нет в опубликованном перечне. И как она согласуется с ранее предъявленной статьей 431 УК – дача взятки?





Из сюжета на ОНТ вытекает, что взятки якобы получались В.Бабарико от подконтрольных ему же фирм, и якобы давались подконтрольным ему же замам, причем получение «взяток» предполагало какое-то получение прибыли от деятельности предприятия, через выплату дивидендов.





Очевидно, что все смешалось, и нельзя получать неопределенную или условную взятку, а тем более считать «дачей взятки» разделение неполученных будущих прибылей с «подельниками».





В репортаже кстати ведущий изначально собирался рассказать о том «как и зачем заставлял бывший банковский босс Виктор Бабарико брать взятки и передавать «откаты». Как и зачем – яснее не стало, но опять наблюдается дуализм в “преступных” действиях (брать взятки, передавать откаты), причем формулировка звучит так, будто преступную деятельность осуществляют другие лица.





В-седьмых, почему за исключением очных ставок, в показаниях наблюдается какая-то неуверенность? Например А.Харланович в письменных показаниях (анимированных и озвученных неизвестным диктором) сообщает, что он, якобы, оставлял пакет с деньгами в кабинете К. Бадея, но ему “было понятно”, что эти деньги К. Бадей несёт своему руководителю.





К.Бадей рассказывает о том, что весной 2020 года В.Бабарико не стал получать деньги (отказался от взятки?), и поручил ему передать эти денежные средства другим коллегам, причем денежные средства передавались, как К.Бадей “понимал”, за сотрудничество с компаниями.





В-восьмых, почему не рассказано об условиях работы с названными компаниями, в чем именно были преференции при предоставлении кредитных ресурсов, за что именно якобы передавались взятки? Каким образом злоумышленники пользовались деньгами банка злоупотребляли доверием учредителей, какой ущерб был причинен банку?





В-девятых, если были открыты оффшорные “кошельки” с привязанными карточками, почему деньги передавлись наличными? История о том, что после того как “4 года назад банком заинтересовались контролирующие органы… схему упростили еще больше…









Деньги передавали прямо в кабинетах зама Белгазпромбанка” звучит абсолютно неправдоподобно. Изощренные владельцы теневой империи, оставляющие деньги на диване для того, чтобы сделать более безопасной их передачу – это слишком хитроумный ход.





В-десятых, в-одиннадцатых, в двенадцатых… 12 минут эфира хватает для понимания, что вопросов больше, чем ответов. А если убрать склейки и позволить задавать вопросы обвиняемым? А если попросить обосновать каждый из предъявленных составов?





Уголовное преследование любого человека – тяжелый и очень серьёзный процесс. Малейшая ошибка следствия может стоить очень дорого. Досрочное навешивание ярлыков и попытка вместо следователя слепить какую-то историю о преступлении – плохой сюжет для любого СМИ.





Действительно, было время, когда вместо уголовно-процессуального кодекса действовал “Молот ведьм”, царём доказательств являлся оговор, а в ходе ордалии можно было либо утонуть либо выжить и быть казнённым.





Может быть тогда, важнее было создать видимость законности на потеху толпе. Но сейчас немного другое время и другое законодательство. И люди сейчас тоже другие – они всё понимают, даже не за 12 минут, а за одну".