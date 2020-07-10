"Подло говорить о человеке гадости, когда он не может ничего сказать"
Юрист штаба потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико Максим Знак по пунктам разобрал "спецрасследование" ОНТ. В итоге он приходит к выводу, что это больше напоминает средневековую инквизицию, когда главным доказательством был оговор.
"Ссылка на Сократа не помогла и всё же придётся немного прокомментировать. Я - адвокат Виктора Бабарико. Я не участвую в уголовном процессе - там работают более компетентные в сфере уголовного права коллеги. Но даже глядя на происходящее со стороны, у меня, как у адвоката, возникает довольно много вопросов по сюжету неудавшегося разоблачения, - пишет Максим Знак в своем Фейсбуке.
Для тех, кто счастлив не знать, о чем это я. Вчера днём вышел хороший фильм о биографии Виктора Бабарико, а уже вечером телеканал ОНТ показал наскоро сверстанное разоблачение тайн «теневой империи» «Белгазпромбанка».
Чтобы не читать мой нудный перечень вопросов, достаточно посмотреть хоть на несколько из тысячи комментариев, оставленных на форумах. Самые популярные «спасибо за сюжет, теперь видно, что ничего нет» и «я правильно понимаю, что за 4 года тотальной слежки из доказательств – только слова и только после ареста?».
Что я думаю по поводу ролика? Я уверен, что подло – говорить о человеке гадости, когда он заведомо не может ничего сказать в свое оправдание.
Я предполагаю, что суть ролика в реплике, которую безапелляционно вставляет журналист: «Хотел стать кандидатом на пост главы государства и при этом брал деньги у своих подчинённых!». И ещё в одной, в конце сюжета, предельно циничной: «Сам же Виктор Бабарико не нашёл, что ответить на предъявленные обвинения, а ведь до этого не раз заявлял о своей законопослушности и неподкупности».
Можно подумать, что уже прошёл суд, Виктор Бабарико признан виновным, и не отрицал полученных обвинений? Можно подумать, что следствие завершено, обвиняемый ознакомился с материалами, и промолчал?
Нет.
Тогда почему в нарушение Конституции, Уголовно-процессуального кодекса и Международного пакта о гражданских и политических правах вновь в СМИ и органами следствия делаются заявления о его виновности?
Почему адвокаты Виктора Бабарико не могут комментировать следствие под угрозой уголовного преследования и лишения лицензии, а следствие может публично выдвигать все новые неподтвержденные обвинения, передавать материалы следственных действий в прессу, и в самые нужные моменты снимать новые серии увлекательных фильмов для электората?
Об обвинениях, кстати, штаб В.Бабарико, в том числе, и я, узнаем как и все остальные – из СМИ: "сверхсекретная" информация о статьях, по которым предъявлено обвинение, была размещена в свободном доступе в Мингорсуде.
Там было 3 статьи Уголовного кодекса– 235 (отмывание доходов), 243 (уклонение от уплаты налогов), 431 (дача взятки). Ранее в СМИ оглашалась еще ст. 285 УК (создание преступной организации). Так что же именно вменяется в вину Виктору Бабарико? Как видно из сюжета, пока определенности нет.
Никто из адвокатов подробно не комментировал предыдущие «разоблачения» от ОНТ – их сущность довольно быстро разобрали пользователи в Facebook: оказываается и документы перепутаны, и доходов у озвученных иностранных фирм особо не было, да и деятельность их была прекращена очень много лет назад. Но на вчерашний сюжет стоит посмотреть подробнее, посольку, видимо, это подготовка к следующему витку избирательной кампании.
Кроме адвокатов и следователей никто (возможно, за исключением журналистов, чиновников и еще какого-то неопределенного круга лиц) не видел обвинения, предъявленного Виктору Бабарико. Однако я вижу, что на прошлой неделе была опубликована информация, что адвокаты подали жалобу на содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Очевидно, что из всех данных, указанных в ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса, в постановлении мог отсутствовать только один сущностный пункт (другие являются формальными): «описание инкриминируемого обвиняемому преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со статьей 89 УПК».
Получается, что несмотря на “неопровержимые” доказательства, видимо, до сих пор чётко не сформулировано обвинение, не сказано, что конкретно и когда совершил Виктор Бабарико. Однако, как мы видим из сюжета, уже проводятся некие очные ставки (и их транслируют по телевидению!). Зачем? Почему до суда? Почему даже до регистрации в качестве кандидата в президенты? Ответ понятен.
В конце сюжета ведущий неожиданно заявляет, что Виктор Бабарико якобы получил от своего зама в 2019 году 350 000 долларов США. Вот, видимо, и отгадка! Вот и появляется вероятный, и давно спрогнозированный аналитиками “неучтенный доход”, который может послужить основанием для нергистрации кандидата с учетом расхождения данных с данными поданной декларации. Однако стоит сразу придумывать другую причину: с этой картинка не клеится.
Дело в том, что сам сюжет соткан из противоречий. Даже не буду сейчас заострять внимание на том, что мы не слышим заданных вопросов, не слышим полных ответов и не понимаем их контекста, не слышим реакции защиты. Мы не видим никаких оперативных съемок, и понимаем, что несмотря на “расследование с 2016 года”, все показанные сюжеты относятся к периоду содержания лиц под стражей.
Нам предлагают нарезку разрозненных видео- и аудиоклипов (причем “показания” зачитываются голосом диктора), связанных между собой, возможно, только замыслом и комментарием ведущего. Но даже если бы это всё это было бы рассказано единогласно всеми без исключения обвиняемыми (их более 20 человек), картина получается очень-очень странная.
Во-первых, те самые “незакдекларированные” 350 000 долларов дохода, упомятунтого в конце сюжета, при полном прослушивании ролика превращаются в неизестную и гораздо менее значительную величину.
В начале сюжета Георгий Бадей рассказывает, что в год им, якобы, передавалось Виктору Бабарико “порядка” 250-350 000 долларов, причем как следует из дальнейших показаний, деньги он “не пересчитывал”, а потом, в этот день или через день, забирал обратно в конверте “свою долю” (неясно какую).
Дальнейшие показания других свидетелей, которые по задумке авторов, говорят о той же истории (хотя они упоминают о возможности зарабатывать прибыль от деятельности компании, а не о получении взяток), рассказывают о некоем предприятии, прибыль в котором должна была делиться между 7 людьми, причем Виктору Бабарико, якобы, причиталось, 25%, а Георгия Бадея в списке и вовсе не было (то есть, часть “конверта” не входила в делимые 100%).
Еще сложнее картина становится, когда Д.Кузьмич говорит о том, что ему причиталось 10% от дохода и было получено 10000-15000 долларов в год. Соответственно, если 10 000 – это 10%, то 25% - это получится 25000 долларов, предполагаемого “дохода” В.Бабарико.
Незначительная, с учетом заявленного в декларации дохода, и очень неясная величина, особенно в условиях, когда никакого суда не было, и никаких признательных показаний от Виктора Бабарико, как мы слышим, тоже.
Во-вторых, рассказ о разделе прибыли между «учредителями» заставляет задуматься о том, что вообще обсуждается на видео. Уже не первый раз в сюжетах ОНТ вспоминается Валерий Владимирович Селявко – которому, якобы, причиталось 25% от деятельности совместного предприятия.
Как следует из информации, размещенной на сайте ОАО «Белгазпромбанк», В.В. Селявко скончался 7 ноября 2011 года, почти 9 лет назад. О событиях какого периода и по какому поводу рассказывают те, кого показывают в сюжете?
В-четвертых, чем подтверждаются неоднократно озвученные обвинения в отмывании денег? Где теневая империя и «прачечная»? Где иностранные банки и «кукловоды»? Где 430 или 640 миллионов отмытых долларов? В сюжете говорится о перечислении дивидендов (то есть абсолютно легальных и чистых денег, с которых уплачены все налоги) из Беларуси на счета иностранных учредителей. Каким образом можно отмывать легальные деньги?
В-пятых, с уклонением от уплаты налогов тоже не совсем ясно – если, как можно судить из сюжета, уклонение проявлялось в неуплате подоходного налога физическими лицами-бенефициарами, то какое отношение к происходящему имеют задержанные помощники и друзья Виктора Бабарико?
В-шестых, откуда в сюжете возникла новая статья обвинения – 430 УК – получение взятки? Ее нет в опубликованном перечне. И как она согласуется с ранее предъявленной статьей 431 УК – дача взятки?
Из сюжета на ОНТ вытекает, что взятки якобы получались В.Бабарико от подконтрольных ему же фирм, и якобы давались подконтрольным ему же замам, причем получение «взяток» предполагало какое-то получение прибыли от деятельности предприятия, через выплату дивидендов.
Очевидно, что все смешалось, и нельзя получать неопределенную или условную взятку, а тем более считать «дачей взятки» разделение неполученных будущих прибылей с «подельниками».
В репортаже кстати ведущий изначально собирался рассказать о том «как и зачем заставлял бывший банковский босс Виктор Бабарико брать взятки и передавать «откаты». Как и зачем – яснее не стало, но опять наблюдается дуализм в “преступных” действиях (брать взятки, передавать откаты), причем формулировка звучит так, будто преступную деятельность осуществляют другие лица.
В-седьмых, почему за исключением очных ставок, в показаниях наблюдается какая-то неуверенность? Например А.Харланович в письменных показаниях (анимированных и озвученных неизвестным диктором) сообщает, что он, якобы, оставлял пакет с деньгами в кабинете К. Бадея, но ему “было понятно”, что эти деньги К. Бадей несёт своему руководителю.
К.Бадей рассказывает о том, что весной 2020 года В.Бабарико не стал получать деньги (отказался от взятки?), и поручил ему передать эти денежные средства другим коллегам, причем денежные средства передавались, как К.Бадей “понимал”, за сотрудничество с компаниями.
В-восьмых, почему не рассказано об условиях работы с названными компаниями, в чем именно были преференции при предоставлении кредитных ресурсов, за что именно якобы передавались взятки? Каким образом злоумышленники пользовались деньгами банка злоупотребляли доверием учредителей, какой ущерб был причинен банку?
В-девятых, если были открыты оффшорные “кошельки” с привязанными карточками, почему деньги передавлись наличными? История о том, что после того как “4 года назад банком заинтересовались контролирующие органы… схему упростили еще больше…
Деньги передавали прямо в кабинетах зама Белгазпромбанка” звучит абсолютно неправдоподобно. Изощренные владельцы теневой империи, оставляющие деньги на диване для того, чтобы сделать более безопасной их передачу – это слишком хитроумный ход.
В-десятых, в-одиннадцатых, в двенадцатых… 12 минут эфира хватает для понимания, что вопросов больше, чем ответов. А если убрать склейки и позволить задавать вопросы обвиняемым? А если попросить обосновать каждый из предъявленных составов?
Уголовное преследование любого человека – тяжелый и очень серьёзный процесс. Малейшая ошибка следствия может стоить очень дорого. Досрочное навешивание ярлыков и попытка вместо следователя слепить какую-то историю о преступлении – плохой сюжет для любого СМИ.
Действительно, было время, когда вместо уголовно-процессуального кодекса действовал “Молот ведьм”, царём доказательств являлся оговор, а в ходе ордалии можно было либо утонуть либо выжить и быть казнённым.
Может быть тогда, важнее было создать видимость законности на потеху толпе. Но сейчас немного другое время и другое законодательство. И люди сейчас тоже другие – они всё понимают, даже не за 12 минут, а за одну".
12:22 10/07/2020
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