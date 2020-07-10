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В ВОЗ считают, что медмаска может стать модным аксессуаром

Маска может стать модным аксессуаром, однако она должна быть обязательно трехслойной. Кроме того, ее необходимо стирать каждый день при температуре 60 градусов, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.



"Нужно сделать так, чтобы маски были всем доступны. Надо найти способ, чтобы все люди имели к ним доступ. Я даже не против того, чтобы маска стала модной деталью. Но с условием – если она из ткани, ее надо стирать каждый день при температуре в 60 градусов, и что она будет трехслойная. А рисунок может быть любой. Я понимаю, жара, неудобно, это все понятно. Просто надо привыкнуть к этому", - сказала Вуйнович, говоря о мерах на фоне пандемии коронавируса.

Она также напомнила, что нужно всегда мыть руки, везде должны быть санитайзеры, а поверхности в общественных местах необходимо дезинфицировать. 
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