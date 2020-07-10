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Беспредельщики: сельчане окультурили заросшую бурьяном землю, власти распахали посевы

Очередной яркий пример антинародности этой власти - заросшую бурьяном, 15 лет пустовавшую(!) землю сельчане окультурили под свои грядки и тут же появилась "власть", которой вдруг эта земля понадобилась.

Беспредельщики: сельчане окультурили заросшую бурьяном землю, власти распахали посевы
О земельных разборках в Дятловичах Лунинецкого района местные жители попросили рассказать на «Медиа-Полесье». 

- Мы возмущены происходящим, - констатирует Павел Носкович, «сотки» которого тоже перепахали.

Недавно агрогородок посетила представительная делегация различных служб. Бросовые земли, которые, по словам местного жителя Николая Жука не менее 15 лет находились под бурьяном, а в некоторых местах уже и лесом, понадобились власти.

— Надо было нас предупредить до начала посевной, чтобы не использовали эти земли, не тратились на посевной материал, удобрения, технику. Или дать возможность собрать урожай, — рассказывают местные, которых "уличили" в незаконном самозахвате.

В итоге труд людей «похоронили»: запахали в землю зерновые с начавшим наливаться колосом, а также картофель. На этом месте высеяли кукурузу. На сегодняшний день здесь вперемешку растут кукуруза и картофель — его уничтожить не удалось. И какой прок с такой посадки?


Николай Жук продемонстрировал, какая кукуруза выросла на возделанных людьми площадях и какая на возделанных сельхозпредприятием. Разница колоссальная в пользу людей.

С одной стороны, самозахват земли незаконен, а с другой - лучше пусть растут культурные растения, чем бурьян.

Сельчанам обещают возместить потери. По протоколу сельхозпредприятие КСУП «ПОС» должно компенсировать их в следующем размере: 19 центнеров с гектара зерновых и 170 – картофеля. По действующим ценам. Пока оплата не произведена.

А что будет с картофелем в кукурузе, покажет время. В любом случае копать её сельчане не собираются, потому что законопослушные, а ещё рядом находятся их законные «сотки». 

«Просто больно за непонятное обращение с землёй местной власти», — говорят Николай Жук и те, кто находился рядом во время приезда корреспондента «МП».
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