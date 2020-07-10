В Полоцке пенсионерку спасли от коронавируса после 44 дней на ИВЛ

Галину Рубанову выписывают из больницы / vitvesti.by





Недавно её выписали из больницы — теперь идёт сложный период восстановления, пишут "Витебские вести"





COVID-19 дал о себе знать кашлем и болями в межреберье. Полочанка вызвала скорую помощь. Фельдшер услышал шумы в лёгких и предложил госпитализацию. Тогда Галина Рубанова ещё не знала, что проведёт в Полоцкой центральной городской больнице 79 дней, из которых 44 не сможет дышать самостоятельно.





Уже через два дня после поступления 67-летнюю женщину пришлось перевести в реанимацию. У нее поднялась температура. Компьютерная томография показала тяжёлую вирусную пневмонию. Пациентку сразу же подключили к аппарату ИВЛ.





Галина Рубанова прошла девять курсов терапии антибиотиками. Заведующая городской больницей №1 Жанна Коновалова считает, что значимым фактором исцеления стала силу воли пациентки и её настрой на позитивный результат. Пенсионерка говорит, что ей есть ради кого жить. Хочется порадоваться успехам детей и внуков, и посмотреть, как растет правнук Роман, который родился, пока она была в больнице.





Предыдущий “рекорд Беларуси” по количеству дней на ИВЛ принадлежал пациенту Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. COVID-19 начал отступать после 39 суток на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики не переставали бороться за здоровье мужчины, хотя уже начали появляться сомнения в успешности усилий.