Олег Пинчук в должности председателя Докшицкого райисполкома





Главное управление расследований в сфере оргпреступности и коррупции (ГУРСОПиК) расследовало уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК) в отношении бывшего председателя Докшицкого райисполкома Олега Пинчука. Он случайно застрелил на охоте 37-летнего бизнесмена из Докшиц Валерия Янчака.





— Фигуранту было предъявлено обвинение, но само уголовное дело прекращено на основании статей 1 и 2 Закона об амнистии. В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый проживал в зоне, которая была загрязнена в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и имел соответствующий статус. Согласно этому закону, преступления данной категории подлежат прекращению и уголовное дело не передается прокурору для направления в суд, — пояснила Юлия Гончарова.





Закон об амнистии в связи с 75-летием Победы, который президент подписал 18 мая 2020 года, сообщает, что «предварительное расследование по уголовным делам, находящимся в производстве органов уголовного преследования, и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами», прекращается, в частности, в отношении «граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий».





Напомним, 21 февраля в Городокском районе произошла трагедия: на охоте тогда еще председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук по неосторожности застрелил 37-летнего местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе Валерия Янчака.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Олега Пинчука не задерживали.





Практически через месяц после ЧП, 16 марта, стало известно имя нового председателя Докшицкого райисполкома — на эту должность президент назначил Олега Коваленка.





Олег Пинчук ранее рассказал TUT.BY , что сам написал заявление об увольнении с поста главы райисполкома:





— В связи с этим случаем [на охоте] добровольно написал заявление об увольнении.









19 марта Олега Пинчука назначили председателем Тумиловичского сельсовета в Докшицком районе — это было решение нового главы райисполкома Олега Коваленка.





В апреле 50-летний Олег Пинчук написал заявление об уходе в отставку с государственной службы:





— До пенсии еще далеко. Сейчас я жду судебного разбирательства по несчастному случаю по гибели человека. Пока идет следствие, я — подозреваемый. Скрупулезно, дотошно. Мне, как я уже говорил раньше, очень тяжело на душе… Потом, исходя из результатов, чем все закончится, будет видно, что мне и как делать дальше,

— признался в начале мая бывший чиновник.





Сейчас Олег Пинчук работает заместителем директора УП «Глубокоегаз» — филиала «Витебскоблгаза».





Еще раньше источники TUT.BY в Докшицах сообщили, что уголовное дело Олега Пинчука закрыли по амнистии, приуроченной к 75-летию Победы, а ему вернули оружие:





— Дело закрыли, по нашим данным, 27 мая — больше месяца назад. Пинчуку вернули оружие. К слову, он как заядлый охотник владеет не гладкоствольным оружием, а нарезным — то есть профессиональным, с оптикой.