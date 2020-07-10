Карта основана на сведениях World Prison Brief. Это онлайн-база данных, предоставляющая бесплатный доступ к информации о тюремных системах по всему миру.





Согласно карте, в Беларуси на 100 тысяч человек приходится 343 зека. В Европе больше хаключенных только в России (354 зека на 100 тыс населения) и в Турции (344 зека на 100 тыс населения).





Численность заключенных в Европе (2018 г.)





Меньше всего "сидельцев" в Европе в Финляндии. Там в местах на столь отдаленных пребывает всего 53 человека на 100 тыс населения.





Отметим, что практически во всей Европе показатель заключенных не превышает 200 человек на 100 тыс населения, пребывающих в местах лишения свободы.