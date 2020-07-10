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Составлена карта заключенных в странах Европы. Беларусь - среди лидеров

Согласно карте, на которой отображено количество людей, находящихся за решеткой в странах Европы, Беларусь по числу "зеков" занимает 3-е место на континенте.


Карта основана на сведениях World Prison Brief. Это  онлайн-база данных,  предоставляющая бесплатный доступ к информации о тюремных системах по всему миру. 

Согласно карте, в Беларуси на 100 тысяч человек приходится 343 зека. В Европе больше хаключенных только в России (354 зека на 100 тыс населения) и в Турции (344 зека на 100 тыс населения). 

Численность заключенных в Европе (2018 г.)

Меньше всего "сидельцев" в Европе в Финляндии. Там в местах на столь отдаленных пребывает всего 53 человека на 100 тыс населения. 

Отметим, что практически во всей Европе показатель заключенных не превышает 200 человек на 100 тыс населения, пребывающих в местах лишения свободы. 
Источник:  Thinktanks.by
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