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Инфекционист: Глобальная пандемия началась только сейчас

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает «Интерфакс».


По словам Фаучи, ситуация с коронавирусом ухудшится в ближайшем будущем, так как сейчас инфекция только начала активно распространяться в Бразилии, ЮАР и в Азии.

Кроме того, в США ее пока не начали контролировать. «Плохо то, что некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации. В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас», — пояснил он.


По мнению Фаучи, остановить глобальную пандемию COVID-19 можно, но только если страны будут бороться с ним совместно. В противном случае, сказал он, коронавирус останется активным еще на протяжении нескольких месяцев.

С начала пандемии число зараженных коронавирусом в США превысило три миллиона. Свыше 132 тысяч человек умерли от осложнений, связанных с COVID-19.
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