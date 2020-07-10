Инфекционист: Глобальная пандемия началась только сейчас

По словам Фаучи, ситуация с коронавирусом ухудшится в ближайшем будущем, так как сейчас инфекция только начала активно распространяться в Бразилии, ЮАР и в Азии.





Кроме того, в США ее пока не начали контролировать. «Плохо то, что некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации. В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас», — пояснил он.









По мнению Фаучи, остановить глобальную пандемию COVID-19 можно, но только если страны будут бороться с ним совместно. В противном случае, сказал он, коронавирус останется активным еще на протяжении нескольких месяцев.





С начала пандемии число зараженных коронавирусом в США превысило три миллиона. Свыше 132 тысяч человек умерли от осложнений, связанных с COVID-19.