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Берлин решил дать "расистской" станции имя русского композитора, а тот оказался антисемитом

В Берлине возникла патовая ситуация вокруг переименования станции метро под названием "Улица мавров", которой решили дать имя российского композитора Михаила Глинки.

Об этом говорится в публикации BBC.

Мавры - устаревший термин для названия жителей Северной Африки. После длительных дебатов о дискриминационном и расистском характере такого названия станции берлинская транспортная компания BVG решила ее переименовать.

Но когда компания заявила, что станцию ​​переименуют в честь композитора Глинки, ее выбор был высмеян и раскритикован.

Михаил Глинка неоднократно приезжал, жил, учился и умер в Берлине. Улица, названная в его честь, расположена рядом со станцией метро "Улица мавров" - этим и мотивировали целесообразность переименования.

Однако выяснилось, что Глинка имел антисемитские взгляды. Немецкие СМИ опубликовали ряд материалов о нем, подчеркнув, что он был националистом и антисемитом.


Опера "Князь Холмский", к которой Глинка писал музыку, рассказывает о "заговоре евреев". Глинка также использовал антисемитские оскорбления в отношении композитора Антона Рубинштейна.

Теперь берлинская BVG заявляет, что решение о переименовании еще не принято, и присвоение имени Глинки станции - лишь один из возможных вариантов. По информации СМИ, переименование станции может затянуться на годы.
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