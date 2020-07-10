Мавры - устаревший термин для названия жителей Северной Африки. После длительных дебатов о дискриминационном и расистском характере такого названия станции берлинская транспортная компания BVG решила ее переименовать.

Но когда компания заявила, что станцию ​​переименуют в честь композитора Глинки, ее выбор был высмеян и раскритикован.





Михаил Глинка неоднократно приезжал, жил, учился и умер в Берлине. Улица, названная в его честь, расположена рядом со станцией метро "Улица мавров" - этим и мотивировали целесообразность переименования.





Однако выяснилось, что Глинка имел антисемитские взгляды. Немецкие СМИ опубликовали ряд материалов о нем, подчеркнув, что он был националистом и антисемитом.









Опера "Князь Холмский", к которой Глинка писал музыку, рассказывает о "заговоре евреев". Глинка также использовал антисемитские оскорбления в отношении композитора Антона Рубинштейна.





Теперь берлинская BVG заявляет, что решение о переименовании еще не принято, и присвоение имени Глинки станции - лишь один из возможных вариантов. По информации СМИ, переименование станции может затянуться на годы.