Лето – это маленькая жесть: 10 июля будет облачно и дождливо

Не забудьте взять зонт.





В пятницу - облачно с прояснениями. Ночью по западу, а утром и днем на большей части территории страны – кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Влажность от 50% по востоку до 90% по северо-западу. Ветер южный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать, передает ОНТ.





Утром будет ощутимо прохладно: от +14°C по Витебской области до +17°C в Брестской. С учетом влажности и ветра будет казаться еще на 3-5 градусов ниже.









К середине дня воздух хорошо прогреется. Особенно по юго-западу – до +26°C. В северо-восточных регионах прохладнее – всего +18°C.





К вечеру столбики термометров опустятся лишь на пару градусов. Самый холодный – Витебск – там +16°C. Теплее всего в Бресте – все те же +26°C.





К выходным погода не исправится. На большей части территории страны по-прежнему дожди, в отдельных районах ливни с грозами. Виной всему влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над Ленинградской областью. Температура существенно не изменится: в субботу ночью +13…+20°C, днем от +19°C по северо-западу до +32°C по юго-востоку, в воскресенье – не выше +28°C.



