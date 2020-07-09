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Лето – это маленькая жесть: 10 июля будет облачно и дождливо

10 июля погоду будут определять атмосферные фронты, которые смещаются с Западной Европы. Двигаясь на восток, они продолжат поставлять в нашу страну прохладную, влажную воздушную массу с Балтийского моря.

 
Не забудьте взять зонт.

В пятницу - облачно с прояснениями. Ночью по западу, а утром и днем на большей части территории страны – кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Влажность от 50% по востоку до 90% по северо-западу. Ветер южный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать, передает ОНТ.

Утром будет ощутимо прохладно: от +14°C по Витебской области до +17°C в Брестской. С учетом влажности и ветра будет казаться еще на 3-5 градусов ниже.


К середине дня воздух хорошо прогреется. Особенно по юго-западу – до +26°C. В северо-восточных регионах прохладнее – всего +18°C.

К вечеру столбики термометров опустятся лишь на пару градусов. Самый холодный – Витебск – там +16°C. Теплее всего в Бресте – все те же +26°C.

К выходным погода не исправится. На большей части территории страны по-прежнему дожди, в отдельных районах ливни с грозами. Виной всему влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над Ленинградской областью. Температура существенно не изменится: в субботу ночью +13…+20°C, днем от +19°C по северо-западу до +32°C по юго-востоку, в воскресенье – не выше +28°C.
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