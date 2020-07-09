Пропавшего без вести мэра Сеула нашли мертвым

В Сеуле полиция обнаружила тело мэра южнокорейской столицы Пак Вон Суна, сообщает «Ренхап» со ссылкой на полицию. Это произошло вскоре после того, как об исчезновении сообщила семья.





Дочь Пак Вон Суна сказала полиции, что отец оставил семье сообщение, выглядящее как завещание. После этого он покинул дом. Его телефон был выключен, связаться с ним не удавалось.





64-летний Пак Вон Сун исчез сегодня утром. На его поиски были брошены полицейские с собаками и беспилотники. В ближайшее время к поискам планировали подключить вертолет.





Исчезновение и смерть случились вскоре после того, как мэр Сеула был обвинен в сексуальных домогательствах. О том, что Пак Вон Сун домогался ее, заявила секретарь мэра. Канал SBS писал, что, по словам потерпевшей, это началось с начала ее работы в мэрии в 2017 году.