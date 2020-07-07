Кто имеет право въезжать в Польшу

Пока ограничения касаются граждан Беларуси, России и Украины, но въехать в соседнюю страну могут граждане Польши, иностранцы, являющиеся супругами или детьми граждан Республики Польша или находящиеся под их постоянным присмотром, иностранцы, имеющие карту поляка, главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатическое звание, и члены их семей, а также иностранцы, которые имеют право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша, люди, имеющие право работать на территории Польши, имеющие разрешение на работу.





Кроме этого, пересекать границы могут водители, которые перевозят людей, дальнобойщики, ученики и студенты, обучающиеся в Польше, граждане Евросоюза, их дети и супруги, а также иностранцы с постоянным видом на жительство в ЕС.

Обязателен ли карантин

Все люди, прибывающие в Польшу должны пройти обязательный 14-дневный домашний карантин. Во время пограничной проверки каждый путешественник должен предоставить адрес, по которому он будет находиться, и номер телефона для прямого контакта. Эта информация попадает в базу данных и автоматически пересылается в соответствующие службы, которые проверят выполнение обязательств по карантину.

Кто освобождается от карантина

От карантина освобождаются водители-международники, экипажи поездов, самолетов, моряки, рыбаки, члены экипажей морских и внутренних водных путей, военнослужащие и инспекторы морской администрации, студенты, аспиранты и ученые, проводящие исследовательские или опытно-конструкторские работы в Польше, военнослужащие вооруженных сил Республики Польша или союзных войск, сотрудники полиции, пограничной, таможенной и налоговой служб, государственной противопожарной службы, сотрудники дорожно-транспортной инспекции, выполняющие служебные задания, сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представители международных организаций и члены их семей, инспекторы морской администрации, лица, которые работают на фермах, расположенных по обе стороны границы, граждане ЕС, Швейцарии, а также их супруги и дети, иностранцы с ПМЖ или видом на жительство, которые едут через Польшу транзитом, пассажиры самолетов, прибывшие из Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Кореи.

Топ-3 региона Польши по числу зарегистрированных случаев COVID-19

Всего в Польше с начала пандемии зарегистрировано 36 155 случаев заражения коронавирусом, 1 521 человек умерли, 23 966 выздоровели. Больше всего случаев заражения выявлено в Силезском воеводстве (административный центр — Катовице) — 13 312, на втором месте Мазовецкое воеводство (из крупных городов в нем находятся Варшава, Радом, Плоцк и Седльце) — 5 208 случаев COVID-19, замыкает тройку Лодзинское воеводство (центром и крупнейшим городом которого является город Лодзь) с 3 107 случаями заболевания.





В Подляском воеводстве, административным центром является Белосток, за время пандемии было зарегистрировано 823 случаев COVID-19.



