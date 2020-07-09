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Там, где нас нет. Названы самые развитые города мира

Самыми развитыми городами мира оказались Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио, Рейкьявик и Копенгаген. Об этом говорится в отчете Cities in Motion Index (CIMI) бизнес-школы IESE.

Рейкьявик, фото из открытого доступа 

Самыми развитыми городами мира оказались Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио, Рейкьявик и Копенгаген. Об этом говорится в отчете Cities in Motion Index (CIMI) бизнес-школы IESE.

Также в список вошли Берлин, Амстердам, Сингапур, район Гонконг, Цюрих, Осло, Чикаго, Стокгольм, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сидней, Вену, Сеул и Сан-Франциско. Москва заняла 87 место рейтинга из 174, обойдя Дубай, Афины, Софию и Белград.

Худшими городами признаны Каракас (Венесуэла), Карачи, Лахор (Пакистан), Лагос (Нигерия), Дуала (Камерун), Колката (Калькутта, Индия), Каир (Египет), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Рабат (Марокко) и Манила (Филиппины). Также отстающим назван российский Новосибирск — 159 место.

При подсчетах учитывались такие критерии, как человеческий капитал (привлечение и развитие талантов), социальная сплоченность (в том числе и взаимодействие друг с другом разных групп населения), состояние экономики, экологическая обстановка, система управления городом, благоустройство, международная открытость, развитие технологий, транспортная инфраструктура и другие.
lenta.ru
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