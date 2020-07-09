Бабарико: Мы не выбираем времена, в которых нам жить

Тut.by приводит несколько цитат из фильма:





«Мне сильно повезло, потому что я родился в семье любящих друг друга людей. Людей, которые приехали после войны, наверное, одними из первых из деревни в Минск и всю жизнь прожили, любя друг друга».





«Если бы была возможность вернуться в детство, я бы, наверное, вернулся в тот самый момент, когда можно было ворваться к родителям в спальню утром, залезть к ним под одеяло. И вот там лежать между ними двумя и радоваться, что вокруг все хорошо, ты под надежной защитой».





«Мы на самом деле люди с огромным… как у нас уже какой-то символ… с огромным сердцем. Нам нужно очень мало: нам нужно просто, чтобы нас уважали. Вот как только нас будут уважать, мы сделаем чудеса».





«Мы сделали коммерческий банк № 1, мы сделали третий банк в стране без поддержки внутри страны. Я этим очень горд».









Виктор Бабарико рассказал и о своей супруге Марине Бабарико, которая трагически погибла в 2017 году.





«Я человек, который является частью замечательной счастливой семьи. Мы познакомились [с супругой] 30 октября, через две недели я сделал предложение. На Новый год я уже поехал на Северный Кавказ (она у меня с Северного Кавказа) уже официально свататься. И 13 февраля у нас была свадьба. Я могу сказать, что мой брак был абсолютно счастливым».







