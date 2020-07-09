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Не Мекка: белорусским туристам Россия не интересна

Если до 2016 года больше всего туристов из Беларуси ехали в Россию, то в 2017-2019 годах РФ устойчиво перестала попадать даже в тройку наиболее посещаемых белорусами стран.

Об этом свидетельствуют данные Белстата, размещенные в сборнике "Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь, 2020". 

Судя по официальным статистическим данным, самой популярной страной для белорусских туристов в 2019 году был Египет. Его посетило более 258 тысяч белорусов. 

На втором месте по предпочтениям оказалась Турция, в которой побывало около 156 тысяч наших туристов.

На третьем месте третий год подряд стабильно находится Украина. Туда съездило отдохнуть в 2019 году почти 147 тысяч соотечественников. 

Россия же три года подряд занимает четвертую позицию по привлекательности для путешествующих белорусов. В прошлом году там побывало 61,5 белорусских туристов.   

Далее в Топ-10 по популярности стран для отдыха у белорусов следуют Болгария, Испания, Греция, Польша, Тунис и Литва. 
Источник: thinktanks.by
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