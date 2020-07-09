Не Мекка: белорусским туристам Россия не интересна

Об этом свидетельствуют данные Белстата, размещенные в сборнике "Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь, 2020".





Судя по официальным статистическим данным, самой популярной страной для белорусских туристов в 2019 году был Египет. Его посетило более 258 тысяч белорусов.





На втором месте по предпочтениям оказалась Турция, в которой побывало около 156 тысяч наших туристов.





На третьем месте третий год подряд стабильно находится Украина. Туда съездило отдохнуть в 2019 году почти 147 тысяч соотечественников.





Россия же три года подряд занимает четвертую позицию по привлекательности для путешествующих белорусов. В прошлом году там побывало 61,5 белорусских туристов.





Далее в Топ-10 по популярности стран для отдыха у белорусов следуют Болгария, Испания, Греция, Польша, Тунис и Литва.