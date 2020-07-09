Об этом не расскажет БТ: последний выживший в Хатыни умер от коронавируса
Несмотря на возраст, мужчина был еще довольно крепкий, и мог бы еще пожить, если бы государство не отнеслось так цинично к пандемии коронавируса
Об особенном пациенте рассказал tut.by анестезиологом-реаниматологом 1-й клинической больницы Минска Игорь Таболич:
"У меня был пациент, последний выживший в Хатыни. Очень адекватный пожилой мужчина и довольно крепкий, лежал у нас, у него был положительный тест на COVID-19.
Потом он стабилизировался, и мы его перевели из реанимации, но в течение недели состояние снова ухудшилось, после чего снова доставили к нам, но помочь уже не смогли.
У него не было тяжелых заболеваний, от которых он мог умереть в ближайшее время, если бы не коронавирус", - рассказал Таболич.
17:11 09/07/2020
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