+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Об этом не расскажет БТ: последний выживший в Хатыни умер от коронавируса

Несмотря на возраст, мужчина был еще довольно крепкий, и мог бы еще пожить, если бы государство не отнеслось так цинично к пандемии коронавируса


Об особенном пациенте рассказал tut.by анестезиологом-реаниматологом 1-й клинической больницы Минска Игорь Таболич: 

"У меня был пациент, последний выживший в Хатыни. Очень адекватный пожилой мужчина и довольно крепкий, лежал у нас, у него был положительный тест на COVID-19. 

Потом он стабилизировался, и мы его перевели из реанимации, но в течение недели состояние снова ухудшилось, после чего снова доставили к нам, но помочь уже не смогли. 

У него не было тяжелых заболеваний, от которых он мог умереть в ближайшее время, если бы не коронавирус", - рассказал Таболич.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как раскручивают звезд и ведущих
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]