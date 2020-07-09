



Об особенном пациенте рассказал tut.by анестезиологом-реаниматологом 1-й клинической больницы Минска Игорь Таболич:





"У меня был пациент, последний выживший в Хатыни. Очень адекватный пожилой мужчина и довольно крепкий, лежал у нас, у него был положительный тест на COVID-19.





Потом он стабилизировался, и мы его перевели из реанимации, но в течение недели состояние снова ухудшилось, после чего снова доставили к нам, но помочь уже не смогли.





У него не было тяжелых заболеваний, от которых он мог умереть в ближайшее время, если бы не коронавирус", - рассказал Таболич.







