



Через кампанию инициаторы надеются повысить сознание католиков и донести информацию о том, что фальсификация, участие в фальсификациях или замалчивание фактов фальсификаций является тяжелым грехом, за который нужно исповедоваться.





Артем Ткачук, один из инициаторов кампании. – Наша задача – поощрить католиков, входящих в составы избирательных комиссий, выполнять законадательство Беларуси и предотвращать любые нарушения, — сказал Hrodna.life один из инициаторов кампании.





В планах — публикации открытого письма к католикам, высказывания священников и известных мирян, информации об обучении Католической Церкви об обязанностях участия верующих в общественной и политической жизни, обращения к католикам, участвующим в фальсификациях.



Священники поддерживают акцию





Все тексты выверяют католические теологи, цель и программа акции не противоречит учению костела. Священники поддерживают акцию, с ними пока идут переговоры. В планах обратиться к иерархам. Глава Католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич 2 июля заявил, что «выборы, которые перед нами, должны быть честными, свободными и справедливыми», процитировало его euroradio.fm.





– Каждый католик должен считать голоса искренне и честно. Если существуют предпосылки или страх, что результат выборов в комиссии будет искажаться, католик может взять самоотвод. Либо – участвовать в работе комиссии и информировать соответствующие органы о нарушениях анонимно или публично, — объясняют инициаторы кампании.





Они отмечают, что сознательное участие и соглашение с нечестной работой избирательной комиссии являются соучастием и грехом против восьмой заповеди. Она запрещает фальшивое свидетельство и ложь. Нарушение любой заповеди – это грех, и католик не может в этом участвовать.









За фальсификации придется исповедоваться





– Суть фальсификации – это обман и ложь. Катехизис Католической Церкви учит, что каждый человек призван быть искренним и правдивым в действиях и словах, — отмечается в программе кампании.





Авторы идеи добавили, что, если члены участковой избирательной комиссии фальсифицируют выборы, все ее члены грешат против восьмой заповеди. Это тяжкий грех, за который нужно исповедоваться.





Организаторы информационной акции выступают за сотрудничество с другими христианскими церквями, но из-за организационных вопросов было решено направить месседж прежде всего к католикам.