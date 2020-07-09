Где в Минске прямо сейчас можно сделать тест на COVID-19 - список
Минздрав Беларуси опубликовал список минских поликлиник, где можно сделать платный тест на антитела к COVID-19.
С 9 июля в Минске экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 (на платной основе) уже проводится в следующих амбулаторно-поликлинических учреждениях:
- 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска,
- 6-я Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г.Минска,
- 14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района г.Минска,
- 25-я Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района г.Минска,
- 8-я городская поликлиника,
- 29-я городская поликлиника,
- 33-я городская студенческая поликлиника,
- 35-я городская поликлиника,
- 38-я городская поликлиника.
О стоимости процедуры не сообщается.
14:34 09/07/2020
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