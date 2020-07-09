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Где в Минске прямо сейчас можно сделать тест на COVID-19 - список

Минздрав Беларуси опубликовал список минских поликлиник, где можно сделать платный тест на антитела к COVID-19.

С 9 июля в Минске экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 (на платной основе) уже  проводится в следующих амбулаторно-поликлинических учреждениях: 
 
- 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска,  
 
- 6-я Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г.Минска,  
 
- 14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района г.Минска,  
 
- 25-я Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района г.Минска,  
 
- 8-я городская поликлиника,  
 
- 29-я городская поликлиника,  
 
- 33-я городская студенческая поликлиника,  
 
- 35-я городская поликлиника,  
 
- 38-я городская поликлиника.

О стоимости процедуры не сообщается.
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