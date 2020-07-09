Где в Минске прямо сейчас можно сделать тест на COVID-19 - список

С 9 июля в Минске экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 (на платной основе) уже проводится в следующих амбулаторно-поликлинических учреждениях:

- 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска,

- 6-я Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г.Минска,

- 14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района г.Минска,

- 25-я Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района г.Минска,

- 8-я городская поликлиника,

- 29-я городская поликлиника,

- 33-я городская студенческая поликлиника,

- 35-я городская поликлиника,

- 38-я городская поликлиника.

О стоимости процедуры не сообщается.