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Не поверите! Через 20 лет на Луне будут жить люди

К 2030 году NASA возьмется за основательное покорение Луны. Уже сейчас агентство ведет поиск партнеров и компаний-инвесторов для запуска Лунного экспресса, который обеспечил бы бесперебойные поставки необходимого для освоения спутника Земли оборудования.


Тем временем своими планами на Луну поделилось и Европейское космическое агентство (ESA). На Европейском планетарном конгрессе в Риге обсудили проект «Лунной деревни» (Moon Village), население которой к 2040 году составит до 100 человек, пишет officelife со ссылкой на ресурс Phys. org.

По словам Бернарда Фоинга, куратора проекта, к 2030 году на поверхности Луны окажется поселение из 6-10 ученых, техников и инженеров. В течение следующего десятилетия колония будет насчитывать уже сотню человек, а к 2050 году речь пойдет уже о тысяче поселенцев. 

Предполагается, что колонизаторы смогут добывать воду изо льда на лунных полюсах, вырабатывать сырье для ракетного топлива в ходе расщепления воды на водород и кислород, выращивать растения, а еще использовать возможности 3D-печати для разработки инструментов.

 Ученые также не забыли и об изотопе гелий-3, который можно рассматривать в качестве потенциального источника чистой и безопасной ядерной энергии.

На съезде поднималась тема выведения из эксплуатации МКС к 2024 году. В связи с этим космическим агентствам со всего мира придется искать новое место для проведения исследований, и им как раз может стать Луна. Глава ESA Ян Вернер полагает, что возведение лунного поселения может стать новым витком в развитии будущего космонавтики.


Между тем физик Кристиане Хейнике, которая целый год провела в 11-метровом куполе вместе с другими учеными в ходе программы, имитирующей жизнь на Марсе, заверяет, что жизнь в таких условиях — не сахар, и подходит она далеко не всем. Сбежав с Земли, человеку уже не удастся так просто сбежать от своих коллег. Да и серые лунные пейзажи оптимизмом не заряжают.
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