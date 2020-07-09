Токаев сообщил, что это опасная и коварная болезнь. Ее жертвами в Казахстане стали 280 человек. В этой связи он выразил соболезнование родным и близким умерших от вируса. "Объявляю 13 июля Днем национального траура", - сказал президент.





Он сообщил, что для снижения темпов заболеваемости в стране снова введен двухнедельный карантин.





На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 51 059 случаев заражения коронавирусом, умерли 280 человек, передает nur.kz





Тем временем в Беларуси только по официальным данным уже почти 65 тысяч заболевших и 443 жертвы коронавируса. Однако Лукашенко заявляет, что "вирусы у нас не летают", а умершие сами в этом виноваты - то не там ходили, то были слишком толстыми, или просто оказались недостаточно здоровы, чтобы противостоять.









Где уж тут до траура, когда парад с субботником важнее...