Еда не понравилась? Кто-то "заминировал" один из минских фастфудов
Сегодня около 7 утра в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение от работников заведения общественного питания, расположенного на проспекте Дзержинского.
По электронной почте в организацию пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанном здании.
Незамедлительно на место выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы, иные службы.
Персонал заведения самостоятельно покинул здание, посетителей внутри не оказалось.
При обследовании помещения на предмет наличия опасных веществ таковых не обнаружено, сообщает МВД.
11:19 09/07/2020
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