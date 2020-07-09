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Еда не понравилась? Кто-то "заминировал" один из минских фастфудов

Сегодня около 7 утра в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение от работников заведения общественного питания, расположенного на проспекте Дзержинского.

По электронной почте в организацию пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанном здании.

Незамедлительно на место выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы, иные службы. 

Персонал заведения самостоятельно покинул здание, посетителей внутри не оказалось.

При обследовании помещения на предмет наличия опасных веществ таковых не обнаружено, сообщает МВД.
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