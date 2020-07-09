По электронной почте в организацию пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанном здании.





Незамедлительно на место выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы, иные службы.





Персонал заведения самостоятельно покинул здание, посетителей внутри не оказалось.





При обследовании помещения на предмет наличия опасных веществ таковых не обнаружено, сообщает МВД.