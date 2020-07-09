Марина Ширинкина. 24 июня « Сильные Новости » писали о том, что от пневмонии умерла художественный руководитель студенческого клуба ГГУ им. Ф.Скорины





27 июня с тем же диагнозом умерла и 78-летняя мать женщины Майя Ширинкина, 50 лет проработавшая педагогом. Стало известно, что 6 июля в больнице умер и отец женщины Борис Георгиевич.





Таким образом менее чем за две недели в Гомеле от коронавируса умерла целая семья.





«Сначала заболела моя двоюродная сестра Марина Ширинкина. Ей было 58 лет. Марина была художественным руководителем студенческого клуба Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Когда она заболела, то 8 дней пролежала дома, ее не госпитализировали. Почему — точно не знаю», — рассказал « Нашей Ниве » гомельчанин Александр.





По его словам, женщину положили в больницу лишь когда её состояние ухудшилось.





Александр рассказывает, что Марина не жила с родителями, однако активно им помогала. Родственники уверены, что пожилые люди заразились коронавирусом от дочери.





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«Тесты на „корону“ Марине и ее родителям делали, вирус был у всех троих. У Марины был диабет, но в свидетельстве о смерти как-то хитро сформулировали, что она умерла от пневмонии, которую осложнил коронавирус», — рассказывает гомельчанин.





Мать женщины умерла спустя три дня после её смерти. Врачи сообщили родственникам, что у неё было поражено 80% лёгких и предупредили, что у отца женщины шансов выжить почти нет. Он умер 6 июля.





Трагедии семьи на этом не закончились, от печальных новостей из Гомеля у брата Бориса Георгиевича не выдержало сердце.









«Родной брат Бориса, Михаил Георгиевич, жил в России, в Курске. Михаил был лет на 10 младше. Они оба гродненские евреи, но впоследствии судьба их так разбросала. И мы сообщили Михаилу, что умерла Марина и Мая Абрамовна, что Борис в больнице в тяжелом состоянии и почти без шансов... на следующий день перезвонил сын Михаила, сказал, что отец не выдержал новостей, у него инфаркт. А через пару часов перезвонил снова — Михаил Георгиевич умер», — рассказывает Александр.





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На днях Лукашенко заявил, что в Беларуси победили коронавирус...





Тем не менее даже по официальным данным Минздрава в стране ежедневно фиксируются сотни новых случаев заражения и "регулярные" на протяжении нескольких месяцев 5-7 смертей в сутки.