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Скорую ребенку вызвал сосед: в Лунинце девочка выпала с третьего этажа

Пятилетняя девочка оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга после падения с высоты третьего этажа. Инцидент произошел в Лунинце и стал поводом для проведения социального расследования, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.




В ходе расследования было установлено, что семья заселилась в квартиру, из окна которой выпала девочка, буквально накануне. Это было арендованное жилье.

"Женщина оставила детей под присмотром брата, который распивал с другим гражданином спиртные напитки в присутствии малолетних. Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, она отправила старших детей играть на улицу, пятилетнюю дочь оставила в квартире без присмотра, после чего легла спать", - рассказали в прокуратуре.

Девочка, как было установлено, залезла на подоконник и выпала из окна. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

При этом скорую помощь ребенку вызывал сосед, который стал очевидцем происшествия.

Прокурорская проверка установила, что ранее дважды - в 2017 и 2019 годах - дети из этой семьи уже признавались нуждающимися в государственной защите. Несмотря на это, а также на систематические нарушения, меры по защите прав детей должным образом не принимались.

По итогам проверки детей снова признали нуждающимися в госзащите и поместили в приют. Кроме того, по требованию прокуратуры Лунинецкого района виновные в невнимательном отношении к ситуации в этой семье привлечены к дисциплинарной ответственности.
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