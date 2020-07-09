











В ходе расследования было установлено, что семья заселилась в квартиру, из окна которой выпала девочка, буквально накануне. Это было арендованное жилье.





"Женщина оставила детей под присмотром брата, который распивал с другим гражданином спиртные напитки в присутствии малолетних. Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, она отправила старших детей играть на улицу, пятилетнюю дочь оставила в квартире без присмотра, после чего легла спать", - рассказали в прокуратуре.





Девочка, как было установлено, залезла на подоконник и выпала из окна. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.





При этом скорую помощь ребенку вызывал сосед, который стал очевидцем происшествия.





Прокурорская проверка установила, что ранее дважды - в 2017 и 2019 годах - дети из этой семьи уже признавались нуждающимися в государственной защите. Несмотря на это, а также на систематические нарушения, меры по защите прав детей должным образом не принимались.





По итогам проверки детей снова признали нуждающимися в госзащите и поместили в приют. Кроме того, по требованию прокуратуры Лунинецкого района виновные в невнимательном отношении к ситуации в этой семье привлечены к дисциплинарной ответственности.



