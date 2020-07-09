Минчане требуют перевести весь город на артезианские источники воды













Вопрос с качеством водоснабжения встал в Минске особенно остро в июне, когда из-за ЧП у сотен тысяч жителей Московского и Фрунзенского районов потекла "грязная вода". Проблема появилась из-за неполадок в системах очистки – эти районы получают воду из наземных источников в отличие от другой части столицы, переведенной на артезианские.





Жители Минска запустили специальную онлайн-петицию с требованием перевести весь город на подземные источники воды.





"… настоятельно просим реализовать до конца ранее согласованный проект изменения водоснабжения указанных районов (в рамках утверждённых госпрограмм по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" города Минска на 2011-2015 годы и "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016–2020 годы), а именно перевод г. Минска на артезианское водоснабжение", - говорится в обращении.





Авторы напоминают о ряде принятых решений и госпрограмм, по которым весь город уже должен был быть переведен на артезианские источники.





"Считаем, что после последнего происшествия с водой, произошедшего 24 июня 2020, в результате которого около 800 тысяч человек ощутили существенные проблемы с качеством и нехваткой питьевой воды, а это приблизительно 8% от численности населения всей республики, этот вопрос имеет первоочередное значение, поэтому требуем включить финансирование проекта о 100 процентном переводе водоснабжения Минска на подземные источники при формировании республиканского и местных (Минска и Минской области) бюджетов ближайших годов", - призывали авторы.





Заявители также попросили проинформировать о стадии реализации проекта по переводу на подземные источники, а также сообщать об этапах его имплементации.





Под обращением уже подписались более тысячи человек.



