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В Беларуси создают искусственное мини-сердце

Главный кардиохирург страны, дважды лауреат Государственной премии, академик НАН Беларуси Юрий Островский сообщил, что в содружестве с отечественными специалистами в области порошковой металлургии будет создано искусственное мини-сердце.

Фото БЕЛТА



– Да, есть западные аналоги, но технология будет чисто белорусская, – рассказал Юрий Островский газете "Беларусь сегодня".


– Ещё одно направление нашей работы связано с растущей потребностью в биологических искусственных клапанах сердца. Ведь если раньше при ревматических пороках сердца требовалась установка механических протезов, то сегодня, в условиях общего постарения населения и распространения дегенеративных поражений клапанов, в большей степени нужны биологические. А их в Беларуси не производят. Мы начали решать эту проблему.

Создан биоматериал с оригинальной системой обработки, 15 лет мы применяли его в виде простейших заплат, а сейчас подступились к созданию на его основе отечественных биологических клапанов сердца.
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