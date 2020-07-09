В Беларуси создают искусственное мини-сердце

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– Да, есть западные аналоги, но технология будет чисто белорусская, – рассказал Юрий Островский газете "Беларусь сегодня"









– Ещё одно направление нашей работы связано с растущей потребностью в биологических искусственных клапанах сердца. Ведь если раньше при ревматических пороках сердца требовалась установка механических протезов, то сегодня, в условиях общего постарения населения и распространения дегенеративных поражений клапанов, в большей степени нужны биологические. А их в Беларуси не производят. Мы начали решать эту проблему.





Создан биоматериал с оригинальной системой обработки, 15 лет мы применяли его в виде простейших заплат, а сейчас подступились к созданию на его основе отечественных биологических клапанов сердца.



