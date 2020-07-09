В Бобруйске продавец наживалась на похоронах — украла 3,5 тысячи рублей у родственников умерших
Уголовное дело за присвоение возбудили в отношении 22-летней бобруйчанки, которая работала в сфере похоронных услуг. Продавец присвоила почти 3,5 тысячи рублей, обманув шестерых родственников умерших, сообщает МВД.
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Продавец заключала с потерпевшими договоры на захоронение с последующей оплатой, а деньги за услуги присваивала себе. Часть недостачи в кассе выявили во время проверки магазина, начали разбираться.
Выяснилось, что помимо недостачи подозреваемая с согласия потерпевших получала пособие на погребение и занималась организацией захоронения. При этом выплаты на погребение были значительно выше затрат, указанных в отчетных документах. Разницу бобруйчанка забирала себе.
Известно, что подозреваемая частично возместила ущерб.
Это не первый случай на предприятии. В ближайшее время за похожее хищение будут судить продавца, которая присвоила 6,4 тысячи рублей.
Источник: TUT.BY
09:54 09/07/2020
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