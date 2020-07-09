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Продавец заключала с потерпевшими договоры на захоронение с последующей оплатой, а деньги за услуги присваивала себе. Часть недостачи в кассе выявили во время проверки магазина, начали разбираться.





Выяснилось, что помимо недостачи подозреваемая с согласия потерпевших получала пособие на погребение и занималась организацией захоронения. При этом выплаты на погребение были значительно выше затрат, указанных в отчетных документах. Разницу бобруйчанка забирала себе.





Известно, что подозреваемая частично возместила ущерб.





Это не первый случай на предприятии. В ближайшее время за похожее хищение будут судить продавца, которая присвоила 6,4 тысячи рублей.

