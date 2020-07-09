







Как утверждает доктор Юань Жимин, здание лаборатории оснащено системой безопасности высокого уровня, что даже «комар не может влететь».





«Некоторые люди предполагали, что мы проводим эксперименты над животным, чтобы продать их или что эти животные могут сбежать из лаборатории, но они фактически не имели представления об устройстве и работе нашей лаборатории. Хочу сказать, что ни один из наших людей не может вынести из института даже каплю воды», - заявил он.





В данной лаборатории хранится более 1,5 тысячи штаммов различных очень опасных вирусов, таких как лихорадка Эбола.





Ранее появились теории о том, что новый коронавирус Covid-19 вышел за пределы китайской лаборатории. В середине апреля американский телеканал Fox News сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии.