Импотенция элиты

А пришла пора выборов, и оказалось, что в стране нет не только программы развития экономики, но даже краткосрочной программы ее вывода из кризиса. А в результате российского нажима под угрозой оказались национальная безопасность и суверенитет.





И что на это сказали наши «экономисты»? Власть - понятно. С кризиса 2011г. ничего внятного она вообще не говорит. Да и сам кризис не очень хочет признавать. Да, хотели как лучше, переборщили с эмиссией. Неприятно, но поправились, стали аккуратнее. И опять вышли на небольшой рост.





На деле кризис 2011г. для нас - переломный момент. Он показал, что основной источник ресурсов - советское наследство - страна исчерпала. Даже простое поддержание функционирования государства стало возможно только при росте долгов. Внешних и внутренних. Причем власть из политиканских соображений не решалась трогать устаревшую «белорусскую модель», которая не позволяла стране развиваться. И которая сегодня может существовать только при абсолютной власти.





Да, наше правительство иногда проявляет чудеса изворотливости, решая текущие проблемы. Но каждый раз вырастают новые, еще более сложные. Работая в условиях абсурдной экономической модели, получить стабильный рост невозможно теоретически. И даже слабая попытка правительства Румаса проанализировать стратегические проблемы в экономике вызвали начальственный окрик: мол, какая стратегия, правительству вывозом навоза нужно заниматься!





А что сказала наука? Проанализировала нашу экономическую модель по сравнению с мировым опытом? Определила ее слабые места, выработала рекомендации по их нейтрализации? Определила наиболее перспективные модели и пути трансформации? Да никоим образом.





После почти каждого выступления на научных конференциях хочется задать вопрос: ну и что? Да, работа проделана аккуратно, собраны и обобщены данные, но ни выводов, ни рекомендаций по этим материалам сделать невозможно. Тем более что и данные вызывают сомнения: власть сделала все возможное, чтобы независимые эксперты не получали объективную статистику. А прямого доступа к предприятиям сторонние эксперты иметь не могут.

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Положение осложняется тем, что экономика, как и любая наука, фрагментарна. У нас вполне квалифицированные специалисты по узким направлениям. Вроде бы и работа неплохая, но скоординировать ее, свести и систематизировать просто некому. Власти это не надо, еще отвечать на критику придется. А независимых сообществ типа российских Столыпинского клуба или клуба «Валдай» у нас нет.





В результате в общественном дискурсе больше всего шума либо от замшелых сталинистов, требующих возврата уж и не знаю в какое прошлое, либо от эпигонов 1991г. Которые считают, что свобода, демократия и «невидимая рука рынка» решат все проблемы.





Я небольшой любитель этих лозунгов. Следует помнить, что за Ельциным пришли Чубайс и Гайдар. Разрушив страну. Что касается «свободы». Анекдот советских времен. Как уничтожить советских агентов в Нью-Йорке? Повесить на Бруклинском мосту плакат: «Прыгать с моста запрещено!» Наши - прыгнут: «Как так запрещено? А свобода?»





И ни один демократ еще не ответил на вопрос царского министра Валуева: «Какое имеет значение, что думает о политике Российской империи представитель Царевококшайска?» Откуда он возьмет информацию, чтобы начать думать?









С другой стороны, сегодняшняя практика удушения любого инакомыслия приносит стране неисчислимый вред, лишая ее всяких перспектив выйти из кризиса. А где находится мера? Кто знает.





Есть у нас одна команда, продвигающая некую экономическую модель. Чубрик, ИПМ, BEROC. Работают профессионально и достаточно комплексно. Их анализ текущих проблем экономики превосходен. Но та модель, к которой они нас ненавязчиво подталкивают, уж слишком похожа на пресловутый «Вашингтонский консенсус». Который до добра еще ни одну страну не довел.





Не верю, что выхода из системного кризиса нет. В конце концов Китай, Корея, Тайвань, Сингапур стартовали в условиях намного хуже, чем мы сейчас имеем. И преуспели. Да, с демократией у всех у них были проблемы. Но и «белорусской модели» не было. И все они двигались вперед в условиях общественного консенсуса, при наличии проработанных программ и высокого доверия к власти.





У нас сегодня страна расколота. Доверия к власти нет. Нет и проработанных программ. В таких условиях из кризиса не выбираются - в него погружаются. И вина в этом не только власти.